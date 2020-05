PS5: Dank SSD 100 Mal schneller als die PlayStation 4

Sony hat einmal mehr betont, dass die PS5 dank der SSD 100 Mal schneller als die PS4 wird. Damit soll das Gefühl des Eintauchens in Spiele verbessert werden.

Die SSD soll die neue Konsole beflügeln.

In den vergangenen Wochen wurde regelmäßig hervorgehoben, dass die PS5 über eine besondere Geschwindigkeit verfügt. Und im Rahmen eines Corporate-Strategy-Meetings nannte Sony eine passende Zahl. Laut der Angabe des Unternehmens ist die neue Konsole dank der SSD etwa 100 Mal schneller als die PS4, was die Geschwindigkeit der Prozesse betrifft.

Ähnliches sagte der PS5-Systemarchitekt Mark Cerny bereits im vergangenen März. Die erneute Darstellung verdeutlicht, wie wichtig Sony die verbesserten Ladezeiten der PS5, die interne Verarbeitung und das daraus resultierende Endergebnis sind.

Die Immersion soll profitieren

Im Zuge des neuen Meetings betonte Kenichiro Yoshida, der CEO von Sony: „Um das Gefühl des Eintauchens in Spiele weiter zu verbessern, wollen wir nicht nur die Auflösung, sondern auch die Geschwindigkeit von Spielen verbessern. Beispielsweise planen wir, durch eine speziell entwickelte Hochgeschwindigkeits-SSD eine Geschwindigkeit innerhalb der Spieldatenverarbeitung zu realisieren, die ungefähr 100 Mal schneller als bei der PS4 ist.“

Laut Yoshida werden die Ladezeiten der Spiele „viel kürzer sein“ und die Spieler sollten in der Lage sein, „sich in fast einem Augenblick durch riesige Spielwelten zu bewegen“.

Schon im Vorfeld betonte der Systemarchitekt Mark Cerny, dass die SSD „dem Spieledesigner die Freiheit gibt“, schnellere und nahtlosere Spiele zu erstellen. Hierbei ist allerdings auch zu beachten, dass die 825-GB-SSD der PS5 etwas kleiner als die 1-TB-SSD der Xbox Series X ist. Beide Systeme können recht unterschiedlich aufgerüstet werden. Microsoft setzt auf eigenständige Speichermodule, während Sony NVMe-SSDs unterstützt.

Zum Thema

Cerny kommentierte damals auch die Größe der PS5-SSD und verwies auf die Herstellungskosten: „Ist das genug? Es ist verlockend, mehr hinzuzufügen, aber Flash ist sicherlich nicht billig. Und wir haben gegenüber unserem Spielpublikum die Verantwortung in Bezug auf das, was wir in die Konsole einbauen, um kostengünstig zu sein.“

Erscheinen soll die PS5 vor Weihnachten 2020.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5