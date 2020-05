PSN Store Sale: Neue Wochenend-Rabatte auf PS4-Games

Im PlayStation Store wurde zum Wochenende ein neuer Sale gestartet, der euch einige Tage lang ein paar Euro sparen lässt. Im Angebot sind Games wie "Overcooked! 2" und "One Piece Pirate Warriors 4".

Das Wochenende steht vor der Tür, was Sony zum Anlass nahm, um im PlayStation Store einen neuen Sale zu starten. Einige Tage lang profitiert ihr von ausgesuchten PS4-Deals. Die Preise gelten bis zum 27. Mai 2020.

Zu den Wochenendangeboten im PlayStation Store zählt unter anderem „Overcooked! 2“, das momentan nur die Hälfte kostet. Dank des 50 Prozent-Rabatts werden nur 12,49 statt 24,99 Euro fällig. Ebenfalls im Angebot ist das erst kürzlich veröffentlichte „Disaster Report 4: Summer Memories“, das für 41,99 Euro verkauft wird. Jenseits der Aktion werden 59,99 Euro fällig.

My Hero Ones Justice 2 und One Piece Pirate Warriors 4

25 Prozent günstiger bekommt ihr am Wochenende „Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy“. Der Preis sank von 23,99 auf 17,99 Euro. Weiter geht es mit „My Hero Ones Justice 2“. Die Standardversion wird für 44,99 Euro (35 Prozent Rabatt) verkauft. Die Deluxe Edition kostet 54,99 Euro (35 Prozent Rabatt) und der Season Pass kann für 14,99 Euro (25 Prozent Rabatt) erworben werden.

Ein weiterer Teil des laufenden PS4-Sales im PlayStation Store ist „Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution“. Der 30 Prozent-Rabatt lässt den Preis auf 27,99 Euro schrumpfen. „One Piece Pirate Warriors 4“ kostet 49,99 Euro (28 Prozent Rabatt). Die Deluxe Edition wird für 74,99 Euro (21 Prozent Rabatt) verkauft.

Angebote zu „Spellbreak“ runden das Ganze ab. Das „Meister-Gründerpaket“ bekommt ihr für 83,99 Euro (30 Prozent Rabatt), das Mystiker-Gründerpaket wird für 29,99 Euro (40 Prozent Rabatt) verkauft und das Zauberer-Gründerpaket schlägt mit 55,99 Euro (30 Prozent Rabatt) zu Buche.

Parallel zum heutigen Sale laufen im PlayStation Store die Angebote der sogenannten Bonusrunde. Die Aktion endet am 28. Mai 2020. Im Preis reduziert wurden unter anderem Spiele wie „FIFA 20“, „Star Wars Jedi Fallen Order“ und „Need for Speed Heat“. Auch der Deal der Woche, der am vergangenen Mittwoch freigeschaltet wurde, wartet weiterhin auf euch.

