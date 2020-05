Silent Hill: Frische Gerüchte zur nahenden PS5-Ankündigung

In den vergangen Monaten gab es immer mehr Gerüchte und Leaks zu einem angeblich kommenden „Silent Hill“-Ableger für PS5. Auch die frischen Informationen stammen vom bekannten Insider Dusk Golem (via Comicbook), der auch eine der Hauptquellen der früheren Informationen war.

Wie der Insider zu berichten weiß, ist er zu 100 Prozent sicher, dass Konami 2018 mit zwei Pitches unterwegs war, um die Entwicklung des „Silent Hill“-Reboots sowie einem „Silent Hill“-Episodenspiel nach dem Vorbild von „Until Dawn“ zu sichern.

Silent Hill-Reboot und Episodenspiel

Kurz darauf soll die Entwicklung eines „Silent Hill“-Titels bei Sony Interactive Entertainment Japan in einem internen Studio begonnen haben, auch das möchte der Insider mit 100 prozentiger Sicherheit wissen.

Darüber hinaus berichtet der Insider von weiteren Details, bei denen er sich jedoch nicht ganz so sicher ist. Demnach soll der „Silent Hill“-Schöpfer Keiichiro Toyama als Creative Director am neuen Projekt arbeiten. Auch der Komponist Akira Yaomoka sowie der Konzept-Künstler Masahiro Ito soll wieder zur Serie zurückkehren. Darüber hinaus sollen einige bekannte Entwickler der „Siren“-Reihe sowie „Gravity Rush“-Entwickler mit am neuen „Silent Hill“ arbeiten.

Weiter betont der Insider, dass das neue Projekt nichts mit Hideo Kojima oder seinem eingestellten Titel „Silent Hills“ beziehungsweise „P.T.“ zu tun hat. Zwar soll es in der Vergangenheit Gespräche mit Kojima gegeben haben, doch diese blieben offenbar ohne Ergebnis.

Reboot und keine Übernahme

Der Insider weiß weißer zu berichten, dass es sich nicht um ein Remake handelt, sondern um ein Soft-Reboot. Sony hegt damit die Absicht, neue Spielergruppen anzusprechen. Eine Übernahme der IP durch Sony sei allerdings nicht geplant, auch wenn es vorherige Gerüchte angedeutet haben.

Zum Thema

Eine offizielle Ankündigung des neuen „Silent Hill“-Soft-Reboots soll schon kurz bevorstehen. Und auch eine spielbare Demo soll bereit für Präsentationszwecke bereitstehen.

Wie üblich sollten unbestätigte Informationen von Insidern als Gerücht und mit der entsprechenden Vorsicht genossen werden. Allerdings ist durchaus davon auszugehen, dass an dem „Silent Hill“-Gerücht mehr als ein Fünkchen Wahrheit ist, da die aktuellen Informationen von einem recht verlässlichen Insider stammen und darüber hinaus mehrere Insider ähnliche Details über das Projekt sagen.

