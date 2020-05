Street Power Soccer: Straßenfußball-Arcade-Titel mit Trailer angekündigt

Der Publisher Maximum Games sowie die Entwickler von SFL Interactive und Gamujan haben mit „Street Power Football“ ein neues Action-Arcade-Sportspiel vorgestellt. Der neue Titel soll im Sommer 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht werden.

Zur Ankündigung von „Street Power Football“ haben die Macher einen frischen Ankündigungstrailer veröffentlicht, der einen ersten Blick auf das Spiel gewährt. Den frischen Clip könnt ihr weiter unten im Artikel ansehen.

Cooler Style und energiegeladene Action

Laut den Machern wird in „Steet Power Football“ cooler Style und energiegeladene Action in einem Straßenfußball-Arcade-Titel miteinander kombiniert. Dabei können die Spieler ihre Fähigkeiten am Ball in verschiedenen Spielmodi und auf verschiedenen Plätzen unter Beweis stellen.

Im Fokus stehen dabei natürlich geniale Tricks mit besonderen Superkräften und die authentische Street-Style-Kultur mit Sean Garnier, Liv Cook, Melody Donchet und mehr und höre dazu Tracks von Black Eyed Peas, DJ Snake und Snap.

Die Spieler können sich in „Street Power Football“ einen eigenen Charakter erstellen, den sie unter der Anleitung der Fußball-Freestyler-Legende Sean Garnier zum Top-Freestyler entwickeln.

Gespielt wird insgesamt in sechs verschiedenen Spielmodi, darunter auch Freestyle, 3v3 Street Football, Trick Shot und Panna Cage-Kämpfe. Zusammen Im lokalen Multiplayer spielen bis zu vier Spieler zusammen. Darüber hinaus gibt es Online-Teamplay.

Natürlich gibt es jede Menge Individualisierungsmaßnahmen für die Charaktere und die gesamte Mannschaft voll Street-Fashion, Emots und Tattoos. Der frische Trailer und die Screenshots gewähren einen ersten Blick auf das Spiel

