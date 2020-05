US-Charts April: Final Fantasy 7 Remake vor Modern Warfare

Das Remake von "Final Fantasy 7" ist in den USA äußerst erfolgreich.

Die NPD Group hat eine Übersicht über die am häufigsten in den USA verkauften Spiele veröffentlicht. Ausgewertet wurde der April. Den Spitzenplatz eroberte demnach das Remake von „Final Fantasy 7“.

Der Titel ist das dritterfolgreichste Spiel des Jahres und in diesem Jahr das meistverkaufte Spiel auf der PlayStation 4. Es reichte zugleich für neue Franchise-Rekorde, was für den Umsatz und die Verkaufszahlen im ersten Monat gilt. Damit übertrifft das Remake die Serienrekorde, die im Dezember 2016 von „Final Fantasy 15“ aufgestellt wurden.

Platz 2 ging im vergangenen Monat in den USA an „Call of Duty Modern Warfare“. Der Shooter ist weiterhin das meistverkaufte Spiel des Jahres 2020 und das meistverkaufte Spiel der letzten zwölf Monate. Platz 3 ging an „Animal Crossing: New Horizons“, gefolgt von „NBA 2K20“ und „Grand Theft Auto 5“.

US Charts im April

Final Fantasy 7 Remake Call of Duty: Modern Warfare Animal Crossing: New Horizons* NBA 2K20 Grand Theft Auto 5 Resident Evil 3 Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered MLB: The Show 20 Madden NFL 20 Red Dead Redemption 2 Just Dance 2020 FIFA 20 Mortal Kombat 11 Borderlands 3 Predator: Hunting Grounds Mario Kart 8: Deluxe* Star Wars Jedi: Fallen Order Persona 5 Royal Need for Speed: Heat Dragon Ball Z: Kakarot

*ohne Digital-Verkäufe

Die Gesamtausgaben für Spiele, Hardware und Zubehör beliefen sich im April laut GamesIndustry.biz auf 1,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Gesamtausgaben seit Jahresbeginn werden mit 4,5 Milliarden US-Dollar angegeben. Es ist ein Anstieg von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

