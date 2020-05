Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Fearless-DLC ehrt Medal of Honor-Träger und Veteranen

Mit dem Fearless-DLC können Spieler von "Call of Duty: Modern Warfare" und "Warzone" die "Call of Duty"-Stiftung und damit zahlreiche Kriegsveteranen unterstützen. Der DLC beinhaltet unter anderem einen Operator-Skin und einen Waffenbauplan.

Activision und Infinity Ward haben im Rahmen des Monats der militärischen Anerkennung das Fearless-Pack für „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Warzone“ veröffentlicht. Der kosmetische Inhalt wurde in Zusammenarbeit mit dem Medal of Honor-Träger Captain Florent “Flo” Groberg erschaffen.

Für wohltätige Zwecke

Die Einnahmen aus dem rund 10 Euro teuren DLC-Verkäufen gehen im vollen Umfang in die „Call Of Duty“-Stiftung, von der Kriegsveteranen profitieren. Beispielsweise können Veteranen im Rahme der Stiftung neue berufliche Perspektiven erlangen.

„Die Stiftung vergibt Gelder an registrierte Wohltätigkeitsorganisationen in UK und gemeinnützige Organisationen in den USA, die Veteranen in gut bezahlte Jobs im Zivilleben vermitteln. Dieses Angebot ist zeitlich begrenzt, bis weltweit 3 Millionen $ zusammengekommen sind“, heißt es zur Aktion.

Im Fearless Pack ist unter anderem das Charakter-Skin MilSim ‘Venerated’ Operator enthalten, das auf der Ausrüstung basiert, die Groberg im Einsatz getragen hat. Zudem ist das “For the Cause Assault Rifle Blueprint“ enthalten. Mit einigen Erweiterungen soll die Waffe auf nahe und mittlere Distanzen effektiv sein. Es sind fünf Anbauteile inbegriffen: Scout Combat Optic, Corvus Custom Marksman Barrel, FORGE TAC SQS Stock, Tac Laser und Stippled Grip Tape.

Außerdem sind – eine Tarnung, eine Uhr, ein Talisman, ein Spray, zwei Visitenkarten und zwei Embleme enthalten. Den DLC könnt ihr zum Preis von 9,99 Euro im PSN Store für PS4 erwerben.

„Call of Duty: Modern Warfare“ steht für PS4, Xbox One und PC zur Verfügung. „Warzone“ ist als Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter kostenlos erhältlich.

