Ghost of Tsushima: Sucker Punch bestätigt auswählbare Schwierigkeitsgrade

"Ghost of Tsushima" erscheint exklusiv für die PS4.

Langsam aber sicher nähert sich die Veröffentlichung des PlayStation 4-exklusiven Samurai-Abenteuers „Ghost of Tsushima“ mit großen Schritten.

Um noch unentschlossene Spieler zu ködern, nannten die Entwickler von Sucker Punch in den vergangenen Tagen verschiedene Details zu ihrem aktuellen Projekt. In einem aktuellen Interview wies Creative-Director und Art-Director Jason Connell darauf hin, dass „Ghost of Tsushima“ mit mehreren auswählbaren Schwierigkeitsgraden versehen wird. Damit soll gewährleistet werden, dass sich der Titel an eine möglichst breite Zielgruppe richtet.

Balancing ein wichtiger Faktor

„Zu allererst: Wir haben Schwierigkeitsgrade“, führte Connell aus. „Wenn das Spiel zu einfach ist und Sie möchten, dass es eine viel herausforderndere Erfahrung wird, können Sie den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Wenn Sie feststellen, dass das Spiel etwas zu schwierig ist, können Sie es herunterfahren. Auch dies ist ein Versuch, so viele Spieler wie möglich zu gewinnen.“

Und weiter: „Es kann nicht so hart sein, dass sie es nach 15 Minuten abbrechen. Das wäre sehr frustrierend für viele Leute, die viel vom Spielen des Spiels profitieren können, weil sie dieses Medium oder dieses Genre lieben. Aber es kann auch nicht so einfach sein, dass es für einige unserer größten und Hardcore-Fans keine Herausforderung gibt. “

„Ghost of Tsushima“ wird ab dem 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein.

