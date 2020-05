Mortal Kombat 11: RoboCop stellt sich vor und weitere Projekte bei NetherRealm

RoboCop, der sich in "Mortal Kombat 11: Aftermath" blicken lässt, stellt sich in einem Trailer und in einem kurzen Clip zu seinem Friendship-Move vor. Darüber hinaus betonte Ed Boon, dass im Studio an Projekten jenseits von "Mortal Kombat 11" und "Injustice" gearbeitet wird.

RoboCop zählt zu den Bestandteilen von "Mortal Kombat 11: Aftermath".

Der tägliche Trailer zu „Mortal Kombat 11: Aftermath“ ist da. In der neuen Ausgabe widmen sich die NetherRealm Studios und der Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment dem enthaltenen Kämpfer RoboCop. In einem Tweet, den wir unterhalb dieser Zeilen eingebunden haben, wird sein Friendship-Move gezeigt.

RoboCop ist neben Fujin und Sheeva einer der drei Zusatzcharaktere, die ein Teil der Erweiterung sind. Veröffentlicht wird sie am 26. Mai 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Nach wie vor gilt: „Aftermath“ kann einzeln gekauft werden. Alternativ greift ihr zur „Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection“, die sich aus dem Hauptspiel, dem „Kombat Pack“ und der „Aftermath“-Erweiterung zusammensetzt.

Was kommt nach Mortal Kombat 11?

Ed Boon, der Creative-Director bei den NetherRealm Studios, widmete sich in einem Livestream zum Summer Game Fest 2020 zudem der Frage, was als nächstes ansteht. Dabei betonte er, dass derzeit an anderen Projekten gearbeitet wird, die abseits von „Mortal Kombat“ und „Injustice“ entstehen und nichts mit diesem Marken zu tun haben. Man habe andere Sachen im Ofen.

Weitere Details nannte Boon nicht. Bisher wurde davon ausgegangenen, dass es sich beim nächsten Projekt des Studios um ein neues „Injustice“ handelt. Diese Möglichkeit scheint nach der jüngsten Aussage nicht mehr in Stein gemeißelt zu sein.

Here’s a first look at Robocop’s friendship move in @mortalkombat 11: Aftermath pic.twitter.com/9XrvFi0oUJ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 24, 2020

