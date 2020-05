PlayStation Plus: Der erste Titel für Juni bestätigt – Download ab morgen möglich

"Call of Duty: WW2" wartet im Juni auf PlayStation Plus-Abonnenten.

Wenig überraschend dürfen sich PlayStation Plus-Abonnenten auch im Monat Juni 2020 auf zwei PlayStation 4-Titel freuen, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden dürfen.

Nachdem im Laufe des heutigen Tages bereits Gerüchte um das PlayStation Plus-Line-Up im nächsten Monat die Runde machten, stellte Sony Interactive Entertainment am Abend den ersten Titel vor, der im Juni auf Abonnenten wartet. Hierbei haben wir es mit dem First-Person-Shooter „Call of Duty: WW2“ zu tun, der beim US-Studio Sledgehammer Games entstand und im November 2017 unter anderem für die PS4 veröffentlicht wurde.

Wie sich dem entsprechenden Tweet von Sony Interactive Entertainment des Weiteren entnehmen lässt, müssen Abonnenten nicht bis Juni warten, bis sie „Call of Duty: WW2“ herunterladen dürfen. Stattdessen wird der Ego-Shooter bereits am morgigen Dienstag, den 26. Mai 2020 zur Verfügung gestellt. Der zweite Titel für den Juni wurde bisher nicht angekündigt.

Zum Thema: PlayStation Plus: Im Juni 2020 mit diesem PS4-Exklusiv-Hit?

Allerdings erreichte uns am heutigen Vormittag das Gerücht, dass es sich beim zweiten PlayStation Plus-Titel im nächsten Monat um Insomniac Games‘ „Spider-Man“ handeln könnte. Dies lässt zumindest der entsprechende Eintrag im britischen PlayStation Store vermuten, in dem die Standard-Version des Action-Titels mit dem „Free“-Label von PlayStation Plus versehen wurde.

Sollten sich die Spekulationen bewahrheiten, dürfte die entsprechende Ankündigung durch Sony Interactive Entertainment nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

PS Plus members, Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June and will be available for download starting 26th May.

We’ll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/jg9yJmF6aG

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) May 25, 2020