Unreal Engine 5: Epic Games auf der Jagd nach dem Fotorealismus

Mit der "Unreal Engine 5" möchte sich Epic Games dem Fotorealismus annähern.

Vor ein paar Tagen ermöglichten uns die Verantwortlichen von Epic Games auf Basis der PS5-Hardware einen ersten Blick auf die grafischen Möglichkeiten der neuen Konsolen-Generation.

Unter dem Namen „Lumen in the Land of Nanite“ stellte Epic Games eine Gameplay-Demo bereit, die von der neuen Unreal Engine 5 befeuert wurde. Nachdem das Studio in den vergangenen Tagen bereits darauf hinwies, dass der Grafikmotor auf beiden Next-Generation-Konsolen für beeindruckende Erlebnisse sorgen soll, ging Quentin Staes-Polet, General-Manager bei Epic Games Indien, in einem Interview auf die Zukunftspläne seines Unternehmens ein. Wie es heißt, werden mit der Unreal Engine 5 ambitionierte Ziele verfolgt.

Fotorealismus auf PS5 und Xbox Series X möglich?

Laut Staes-Polet geht es Epic Games mit der Unreal Engine 5 nicht nur darum, den Entwicklern rund um den Globus Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen sie bei den Arbeiten an ihren Projekten einiges an Zeit einsparen können. Darüber hinaus befindet sich Epic Games auf der Jagd dem Fotorealismus und möchte diesen mit der Unreal Engine 5 erreichen.

„Mit der Unreal Engine 5 befinden wir uns auf der Jagd nach dem Fotorealismus“, so Staes-Polet weiter. „Die neue Engine spart viel Zeit und bringt uns gleichzeitig der vollständigen Realitätssimulation einen Schritt näher. Mit der Unreal Engine 5 können Sie 3D-Assets in 4K Cinema-Qualität in die Engine aufnehmen und mit ihnen arbeiten. Das ist also eine massive Veränderung, da man viel Zeit sparen kann und darüber hinaus in Zukunft für fotorealistische Spiele sorgen kann.“

In wie weit die Unreal Engine 5 auf den beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PS5 für fotorealistische Spielerfahrungen sorgen wird, werden die kommenden Jahre zeigen.

