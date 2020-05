PS Plus Juni: Erstes Spiel für PS4 zum Download bereit

Das erste PlayStation Plus-Spiel für Juni 2020 kann geladen werden. Es handelt sich um den Shooter "Call of Duty WW2", der ab sofort "kostenlos" zum Download bereitsteht. Das komplette PS Plus-Angebot für Juni 2020 wird voraussichtlich am morgigen Mittwoch enthüllt.

"Call of Duty WW2" schickt euch seit 2017 in den Zweiten Weltkrieg.

Eigentlich sollten die PlayStation Plus-Spiele für Juni erst am Mittwoch enthüllt werden. Doch Sony wich etwas vom Plan ab und machte das erste PS Plus-Angebot für den kommenden Monat schon gestern offiziell. Und nicht nur das: Zugleich bestätigte das Unternehmen, dass die Freischaltung dieses ersten Spiels schon am heutigen Dienstag erfolgt. Und siehe da: Der Titel kann ab sofort aus dem PlayStation Store geladen werden.

Beim ersten PS Plus-Spiel für Juni 2020 handelt es sich um den Shooter „Call of Duty WW2“. Die Ankündigung erfolgte mit einem kurzen Tweet, der sich wie folgt liest: „PS Plus-Mitglieder, Call of Duty WW2 ist Teil der monatlichen Spiele-Sammlung für Juni und steht ab dem 26. Mai zum Download zur Verfügung.“

Call of Duty WW2 in der Übersicht

Veröffentlicht am 3. November 2017

Metascore: 79 (PS4-Version)

User-Score: 4.4

Regulärer Preis: 25 Euro (Amazon)

Produkteintrag im PlayStation Store

Im PlayStation Store wurde die Standard-Version von „Call of Duty WW2“ zuletzt ohne Preis gelistet. Inzwischen wird ein Preisnachlass in Höhe von 69,99 Euro angezeigt. Die Gold Edition schlägt dort mit rund 70 Euro zu Buche und die Digital Deluxe Edition kann für rund 100 Euro in den eigenen Besitz gebracht werden. Zum Vergleich: Bei Amazon bekommt ihr die Standard Edition für 24,99 Euro. Dank des neusten PS Plus-Angebotes können sich Mitglieder den Erwerb natürlich sparen.

Mit „Call of Duty WW2“ wollte Activision zu den Wurzeln der Serie zurückkehren und schickte die Spieler zurück in den Zweiten Weltkrieg. Mit diesem Setting startete die Reihe im Jahr 2003. Zahlreiche weitere Teile machten die Marke zu einem Milliarden-Dollar-Franchise.

In „Call of Duty WW2“ landet ihr zunächst in der Normandie kämpft danach an „markanten Orten in ganz Europa im monumentalsten Krieg der Geschichte“. Geboten werden die klassischen „Call of Duty“-Kämpfe und mitunter recht alberne Dialoge.

PS Plus-Ankündigung am Mittwoch

„Call of Duty WW2“ ist nicht das einzige Spiel, das PlayStation Plus-Mitglieder im Juni erhalten. Angekündigt wird das komplette Angebot voraussichtlich am kommenden Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr. Auch Sony verwies in der gestrigen Ankündigung nochmals darauf, dass mehr in der Pipeline ist: „Wir werden später in dieser Woche weitere Details zum monatlichen Lineup veröffentlichen“, so das Unternehmen.

Zum Thema

In der Zwischenzeit könnt ihr die Spiele laden, die für den laufenden Mai in das PS Plus-Angebot aufgenommen wurden. Sie stehen bis zum kommenden Dienstag in der Instant Games Collection bereit. Welche Spiele im Mai in das PlayStation Plus-Lineup verfrachtet wurden, erfahrt ihr in dieser Meldung.

