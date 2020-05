Remedy Entertainment: Steht die Enthüllung eines neuen Projekts bevor?

Kündigt Remedy Entertainment in Kürze ein neues Spiel an?

In den vergangenen Monaten wiesen die „Alan Wake“- und „Control“-Macher bereits darauf hin, dass hinter den Kulissen an mehreren neuen Projekten gearbeitet wird.

Konkrete Details zu seinen neuen Projekten ließ sich das finnische Studio bisher allerdings nicht entlocken. Deuten wir die aktuellen Hinweise richtig, dann könnten uns unter Umständen schon in den kommenden Wochen erste Details zum nächsten Titel von Remedy Entertainment ins Haus stehen. Den möglicherweise entscheidenden Hinweis könnten die Datenbanken des Epic Games Store geliefert haben.

Neuankündigung in Kürze?

So umfasst die Website „Epicdata.info“, die neu hinzugefügte Spiele und andere Metadaten über den Epic Game Store auflistet und verfolgt, ein neues Projekt von Remedy Entertainment, das derzeit noch unter dem Arbeitstitel „BigFish“ gelistet wird. Wir können wohl getrost davon ausgehen, dass wir es hier nicht mit dem finalen Namen des Spiels zu tun haben.

Laut der Website wurde der besagte Titel bereits am 11. Mai 2020 in die Datenbanken des Epic Games Store aufgenommen. Zusammen mit einer neuen Version des Spiels wurde am gestrigen Montag, den 25. Mai 2020 ein Update vorgenommen. Dies könnte darauf hindeuten, dass erst kürzlich interne Tests durchgeführt wurden.

Sollten sich weitere Details zum neuen Projekt von Remedy Entertainment ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

