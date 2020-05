The Last of Us Part 2: Review-Embargo fällt eine Woche vor dem Launch

Das Review-Embargo zu Naugthy Dogs kommendem PS4-Abenteuer "The Last of Us: Part 2" wird offenbar eine Woche vor dem Release des Spiels gelüftet. Ab dem 12. Juni sind demnach die ersten Testwertungen zu erwarten.

Es sind wohl nicht nur PlayStation 4-Besitzer gespannt, ob Naughty Dog mit dem PS4-Exklusiv-Abenteuer „The Last of Us: Part 2“ an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen kann oder nicht.

Review-Embargo fällt vor dem Release

Zumindest die Tatsache, dass die Reviews bereits in der Woche vor dem offiziellen Verkaufsstart erscheinen dürfen, lässt vermuten, dass sich Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog der Qualität ihres Titels sehr sicher sind.

Wie der bekannte Gaming-Journalist Greg Miller auf Twitter bestätigte, hat er von Sony bereits das Testexemplar erhalten, um sein Review des Survival-Abenteuers anzufertigen. Der Test soll dann am Freitag, dem 12. Juni 2020 für PS4 veröffentlicht werden. Darüber hinaus hat er jedoch noch keine weiteren Details zum Spiel verraten.

Es ist davon auszugehen, dass am 12. Juni das offizielle Review-Embargo für „The Last of Us: Part 2“ gelüftet wird. Entsprechend werden ab diesem Datum wohl mehrere Magazine ihre Testberichte veröffentlichen. Eine passende Wertungsübersicht findet ihr dann auch hier auf der Seite.

Neue Details in dieser Woche

Weitere Details zum neuen neuen Rache-Abenteuer von Ellie soll es aber bereits in dieser Woche, am Mittwoch, den 27. Mai 2020 im Rahmen der neuen „State of Play“-Ausgabe geben. In dem 25 Minuten langen Video soll der für das Spiel verantwortliche Director Neil Druckmann ausführlich über das Sequel sprechen und brandneue Gameplay-Szenen präsentieren.

Zum Thema: The Last of Us Part 2: State of Play mit umfangreicher Gameplay-Präsentation angekündigt

„The Last of Us: Part 2“ wird nach mehreren Verschiebungen am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen. Passend zum Spiel sind auch thematisch angepasste PS4 Pro-Bundle, Kopfhörer und Festplatte vorbestellbar.

