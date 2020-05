Assassin’s Creed Valhalla: Handlung soll eine Brücke zu den älteren Titeln schlagen

"Assassin's Creed Valhalla" erscheint 2020.

In diesem Monat machte Ubisoft endlich Nägel mit Köpfen und kündigte mit „Assassin’s Creed Valhalla“ den neuesten Ableger der langlebigen Reihe an.

Genau wie es bereits in den beiden Vorgängern in Form von „Assassin’s Creed Origins“ beziehungsweise „Assassin’s Creed Odyssey“ der Fall war, dürfen sich die Spieler auch dieses Mal über ein Action-Rollenspiel in einer offenen Welt freuen. Weiter hieß es, dass die Geschichte von „Assassin’s Creed Valhalla“ weit vor dem bekannten Konflikt zwischen den Templern und den Assassinen angesiedelt ist, der die Handlung der „Assassin’s Creed“-Reihe bis vor wenigen Jahren prägte.

Handlung soll auch langjährige Fans ansprechen

Im Gespräch mit dem Offiziellen PlayStation Magazin verlor Narrative-Director Darby McDevitt ein paar Worte über sein aktuelles Projekt und ging dabei auf die Geschichte von „Assassin’s Creed Valhalla“ ein. Ohne näher ins Detail zu gehen, wies McDevitt darauf hin, dass die Handlung auch langjährige Fans der Serie begeistern soll. Demnach ging es den Entwicklern unter anderem darum, eine Brücke zu den älteren „Assassin’s Creed“-Abenteuern zu schlagen.

„Es fühlt sich wirklich so an, als gäbe es keinen verschwendeten Moment in diesem Spiel. Man hat wirklich das Gefühl, dass jede Entdeckung, jede narrative Entdeckung einen großen Zweck hat. Wenn du ein Assassin’s Creed-Fan bist, wird es dich reizen. Hoffentlich gibt es eine ganze Reihe von Momenten, in denen Ihnen der Kiefer herunterfällt, weil Sie sagen: ‚Oh so ist das Ganze also miteinander verbunden. Das ist ja cool.'“, so McDevitt weiter.

„Assassin’s Creed Valhalla“ erscheint in diesem Jahr für die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X, den PC und Stadia.

