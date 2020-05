Modern Warfare & Warzone: Double XP, Playlist-Update und mehr

Zum Finale der dritten Season könnt ihr in "Call of Duty: Modern Warfare" und "Warzone" einmal mehr Double XP, Double Weapon XP sowie Double Battle Pass Tier Progression absahnen. Auch ein neues Playlist-Update erwartet euch.

Das erwartet euch in dieser Woche.

„Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ haben in dieser Woche wieder ein neues Update erhalten, mit dem unter anderem Änderungen an den Playlists vorgenommen wurden. Dazu zählen die folgenden Änderungen:

Entfernt: Realism Mosh Pit, Hardhat 24/7, Clean Up on Aisle 9, Reinfected Ground War, BR Trios Classic, Blood Money Trios

Hinzugefügt: Deathmatch Domination, Drop Zone, Shipment 24/7, Shoot House 24/7, Gun Game on Gunfight Maps und Plunder Quads

Zudem hat die Call of Duty-Stiftung limitierte Gegenstände veröffentlicht. Das Fearless Pack enthält insgesamt 10 digitale Items: Operator-Skin, Waffen-Blaupause, zwei Visitenkarten, zwei Embleme, Charm, Uhr, Spray und Camo. Alle Nettoerlöse aus dem Verkauf des Packs gehen an die Stiftung. Auch kann ein passendes T-Shirt geordert werden.

Ebenfalls verkauft wird das sogenannte „Lumbertactical“-Pack. Es enthält den Bunyan-Skin neben einer legendären LMG-Blaupause und einer legendären Schrotflinten-Blaupause. Hinzu kommt die Hatchet-Nahkampfwaffe. Das „Lumbertactical“-Pack findet ihr im Store.

Das „Tracer Pack: Purple“ umfasst Blueprints mit einem lila Markierungsfeuer. Der „Prototyp: Omega“ konzentriert sich auf Genauigkeit im Nahkampf, während der „Prototyp: Alpha“ Genauigkeit aus der Entfernung bietet. Hinzu kommen ein Charm, ein Sticker, ein Fahrzeug-Skin, ein Emblem und eine Calling Card.

Double XP ab Freitag

Auch doppelt absahnen könnt ihr in dieser Woche wieder. Double XP, Weapon XP und Double Battle Pass Progression starten am Freitag, dem 29. Mai um 19 Uhr und enden am 1. Juni ebenfalls um 19 Uhr. Vergeben werden die doppelten Belohnungen sowohl in „Modern Warfare“ als auch in „Warzone“.

Der komplette Wochenenbericht von Activision liefert weitere Details zu den Änderungen und anstehenden Aktionen.

