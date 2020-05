Mortal Kombat 11: Das endgültige Aus für Ash Williams?

"Mortal Kombat 11": Ash Williams als Download-Charakter vom Tisch?

Genau wie es bereits beim Vorgänger der Fall war, wurde auch „Mortal Kombat 11“ mit zusätzlichen Download-Charakteren versehen. Darunter dem einen oder anderen Gastauftritt aus bekannten Filmen.

In den vergangenen Monaten machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass der aus „Evil Dead“ beziehungsweise „Tanz der Teufel“ sowie „Army of Darkness“ bekannte Protagonist Ash Williams in Form eines kostenpflichtigen DLCs den Weg ins Spiel finden könnte. Laut dem Schauspieler Bruce Campbell, der Ash Williams in den „Tanz der Teufel“-Filmen sowie „Army of Darkness“ verkörperte, könnte der Konzern MGM, der die Rechte an „Army of Darkness“ hält, dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen.

Ash Williams aus dem Quellecode verschwunden

Laut Campbell gehen die Verantwortlichen von MGM sehr vorsichtig mit der Lizenzierung von Ash Williams beziehungsweise „Army of Darkness“ um. Allem Anschein nach sollte Bruce Campbell mit seiner Skepsis Recht behalten. Aktuellen Berichten zufolge könnte Ash Williams als Download-Charakter für „Mortal Kombat 11“ nämlich endgültig vom Tisch sein.

Zum Thema: Mortal Kombat 11: Markenrechte könnten einen Auftritt von Ash Williams verhindern

Denn nachdem Ash Williams in den letzten Monaten sowohl im offiziellen Newsletter zu „Mortal Kombat 11“ als auch im Quellcode des Fighting-Titels auftauchte, fanden Dataminer nun heraus, dass der „Tanz der Teufel“-Protagonist still und heimlich wieder aus dem Quellcode von „Mortal Kombat 11“ entfernt wurde.

Das endgültige Aus für Ash Williams? Auch wenn sich die NetherRealm Studios zu den aktuellen Gerüchten bisher nicht äußern wollten, sollten wir wohl nicht mehr mit einem Gastauftritt der Horror-Ikone in „Mortal Kombat 11“ rechnen.

Quelle: Reddit

