PS Plus: Zweiter „Gratis“-Titel für Juni 2020-Line-up geleakt

Vor der offiziellen Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele für Juni 2020 erreichen uns auch dieses Mal wieder Leaks, die uns verraten wollen, welche Spiele Plus-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten herunterladen können.

Nachdem mit „Call of Duty: WW2“ kürzlich bereits das erste Plus-Spiel für Juni 2020 enthüllt und bereits veröffentlicht wurde, wird durch ein aktuelles Leak womöglich ein zweiter Plus-Titel enthüllt. Bei dem Leak handelt es sich um einen kurzen Werbespot, der auf YouTube einigen Nutzern offenbar zu früh angezeigt wurde.

Leak: Star Wars: Battlefront 2 im Juni „gratis“

Mit dem Spot wird neben dem bereits veröffentlichten PS Plus-Spiel „Call of Duty: WW2“ noch der Multiplayer-Shooter „Star Wars: Battlefront 2“ als zweiter „Gratis“-Titel für PlayStation Plus-Mitglieder im Juni 2020 genannt. Das Video könnt ihr weiter unten im Artikel ansehen.

Da der Titel bisher noch nicht offiziell bestätigt wurde, sollte die Hoffnung auf das neue Spiel noch nicht zu groß werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein recht gut gemachtes Fake die PlayStation-Community an der Nase herumgeführt hätte. Allerdings wäre es auch nicht das erste Mal, dass eine zu früh geschaltete Werbung die PS Plus-Spiele vor der offiziellen Enthüllung verraten hat.

PS Plus: Spiele-Ankündigung

Die offizielle Enthüllung der neuen Plus-Spiele wird am heutigen Mittwoch, den 27. Mai 2020 in der zwischen 17 und 18 Uhr erwartet. Diese Zeit am Mittwoch vor der Veröffentlichung ist üblicherweise die Zeit, in der Sony die neuen Titel präsentiert.

Die Veröffentlichung erfolgt normalerweise am ersten Dienstag des Monats. Das wäre der 2. Juni. Da mit „Call of Duty: WW2“ der erste Titel bereits enthüllt und veröffentlicht wurde, scheint es dieses Mal aber etwas anders zu laufen. Möglicherweise bekommen Spieler im Zuge der „Days of Play“-Aktion von Sony in diesem Monat etwas mehr als üblich geboten.

Bis zur Veröffentlichung der Juni-Titel könnt ihr noch die Plus-Spiele für den laufenden Mai in eure Spielebibliothek aufnehmen. Welche Spiele im Mai im PlayStation Plus-Line-up verfügbar sind, erfahrt ihr hinter diesem Link.

If this is fake, it's the most convincing one I've seen for PS+ leaks. The second June PS+ title may be Star Wars Battlefront II from a leaked Days of Play Instagram ad https://t.co/G0DSFN2DU1 pic.twitter.com/vtiNOwJwGq — Wario64 (@Wario64) May 27, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus