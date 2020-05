State of Play: Livestream mit The Last of Us Part 2 ab 22 Uhr

Heute Abend wird ab 22 Uhr eine neue State of Play-Show ausgestrahlt. In den Fokus rückt das Naughty Dog-Spiel "The Last of Us Part 2". Verfolgen könnt ihr die Veranstaltung im Livestream.

"The Last of Us Part 2" wird im Juni veröffentlicht.

Sony hat für heute Abend eine neue State of Play-Ausgabe angekündigt, die ihr im Livestream verfolgen könnt. Weiter unten haben wir den entsprechenden Player eingebettet. Los geht es um 22 Uhr unserer Zeit. Die Übertragung erfolgt auf YouTube und Twitch.

Auch zu den Inhalten wurden Details enthüllt. In den Fokus der neuen State of Play-Ausgabe rückt das Naughty Dog-Abenteuer „The Last od Us Part 2“. Erwarten könnt ihr neue Gameplay-Szenen aus dem zweiten Abenteuer von Joel und Ellie.

Neil Druckmann verspricht für die rund 25 Minuten lange Episode einen umfangreichen Einblick in das Gameplay, die Bedrohungen und die Spielwelt. Am Ende der Show soll eine ungesehene Gameplay-Sequenz offenbart werden. „Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen“, so Sony im Zuge der Ankündigung.

State of Play im Livestream

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von player.twitch.tv zu laden. Inhalt laden

Nichts zur PS5: Eines solltet ihr nicht erwarten: Neuigkeiten zur PlayStation 5 werden auch in der heutigen State of Play-Ausgabe nicht verkündet. Das heißt, die eine oder andere Woche müsst ihr euch noch gedulden. Jüngsten Gerüchten zufolge soll es im kommenden Monat zu einer ersten Enthüllung kommen.

Veröffentlichung im Juni: Auch auf „The Last of Us Part 2“ müsst ihr noch etwas warten. Erscheinen soll das neue Werk von Naughty Dog am 19. Juni 2020 exklusiv für die PS4. Es wäre keine große Überraschung, wenn später eine erweiterte Version für die PS5 nachgereicht wird.

Zum Thema

Doch noch immer steht die aktuelle Konsole im Fokus: Erst kürzlich machte Sony ein spezielles Bundle offiziell. Neben einer PS4 Pro und einem DualShock-Controller wurden ein Headset und eine externe Festplatte im „The Last of Us Part 2“-Design angekündigt. Aufgehübscht wurden sie unter anderem mit Ellis markantem Tattoo.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu State of Play