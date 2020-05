Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Season 4 startet nächste Woche, Captain Price im Trailer präsentiert

Mit Season 4 bekommen "Call of Duty"-Fans in "Modern Warfare" und "Warzone" ab der nächsten Woche offenbar die Gelegenheit mit dem alten bekannten Captain Price in die Schlacht zu ziehen. Ein frischer Trailer zeigt den neuen Operator vor dem Start der neuen Season.

Auch kurz vor der Enthüllung des diesjährigen „Call of Duty“-Ablegers scheinbar kurz bevorsteht, so versorgen Activision und Infinity Ward „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Warzone“ weiter mit neuen Inhalten.

Wie inzwischen mit einem neuen Trailer angekündigt wurde, startet in der nächsten Woche die Season 4 für „Modern Warfare“ und „Warzone“. Und wie der Trailer nun endgültig bestätigt, werden sich „Call of Duty“-Fans wohl freuen, ein altbekanntes Gesicht der Reihe wiederzusehen.

Season 4-Start am 3. Juni

Im neuen Trailer wird die Story bis zu Season 4 nochmals in Kurzform zusammengefasst. Dabei taucht mit Captain Price ein alter Bekannter auf, der schließlich auch neben anderen Operators stand. Der Einsatz als spielbarer Charakter in Season 4 von „Warzone“ scheint damit bestätigt.

Weitere Details zu Season 4 für „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Warzone“ werden vermutlich in den nächsten Tagen enthüllt. Wir halten euch dazu natürlich auf dem Laufenden.

Darüber hinaus geht es in der Gerüchteküche derzeit um den diesjährigen Ableger, der angeblich unter dem Namen „Call of Duty: Black Ops – Cold War“ veröffentlicht wird. Nach anfänglichen Problemen bei der Entwicklung wurde die Leitung des Projekts von Sledgehammer Games an Treyarch übertragen.

Gerüchten zufolge soll der Titel zur Zeit des Kalten Krieges und zu einem großen Teil im Vietnam-Krieg angesiedelt sein. Offizielle Details lassen bislang aber noch auf sich warten.

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist für PS4, Xbox One und PC erhältlich. „Warzone“ ist als Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter kostenlos für die genannten Plattformen in den jeweiligen Download-Stores verfügbar.

