Resident Evil 8: Release laut einem Insider Corona-bedingt verschoben

Erscheint "Resident Evil 8" als Cross-Generation-Titel?

In den vergangenen Wochen erreichten uns in regelmäßigen Abständen frische Gerüchte zu „Resident Evil 8“, das sich bereits seit einer ganzen Weile in Entwicklung befinden soll.

Unter anderem war die Rede davon, dass der neueste Ableger der erfolgreichen Horror-Serie im Jahr 2021 veröffentlicht werden soll. Spekulationen, die in diesen Tagen vom als verlässliche Quelle geltenden Industrie-Insider „Aesthetic Gamer“ alias „Dusk Golem“ untermauert werden. Wie dieser ausführte, war der Release von „Resident Evil 8“ ursprünglich für den Januar 2021 angesetzt.

Release weiterhin Anfang 2021 geplant?

Allerdings führten die Corona-Krise und der damit verbundene Umzug in das Home-Office dazu, dass Capcom die internen Arbeitsabläufe verändern musste. Dies wiederum hatte Verzögerungen zur Folge, durch die der angedachte Release im Januar 2021 nicht mehr gehalten werden kann. Stattdessen sei nun davon auszugehen, dass „Resident Evil 8“ irgendwann zwischen Januar 2021 und März 2021 ins Rennen geschickt wird.

Des Weiteren berichtet „Dusk Golem“, dass es sich bei „Resident Evil 8“ in der Tat um einen Cross-Generation-Titel handelt. Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, dann werden wohl der PC, die Xbox One, die PS4, die Xbox Series X sowie die PS5 mit dem Horror-Abenteuer, das erneut aus der First-Person-Perspektive gespielt werden soll, versorgt.

Wie kürzlich bestätigt wurde, wird es um den 10. Juni 2020 herum zu einer „Resident Evil“-Ankündigung kommen. Worum sich diese im Detail dreht, wurde bisher allerdings nicht verraten.

Quelle: Dusk Golem (Twitter)

