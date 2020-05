Those Who Remain: Der stimmige Trailer zum heutigen Launch des Thrillers

Ab sofort ist mit dem Thriller "Those Who Remain" der neueste Titel der Entwickler von Camel 101 erhältlich. Passend zum heutigen Release darf ein stimmiger Launch-Trailer natürlich nicht fehlen.

Offiziellen Angaben zufolge richtet sich „Those Who Remain“ an diejenigen unter euch, die Interesse an psychologischen Thrillern und gleichzeitig Spaß an einem „atmosphärisch dichten und spannungsgeladenen Gameplay“ haben. Passend zum heutigen Release darf eins stimmiger Launch-Trailer zum Thriller natürlich nicht fehlen.

Ein schauriges Abenteuer in Dormont

„Those Who Remain“ verfrachtet die Spieler in das verschlafene US-Städtchen Dormont. Dort schlüpfen sie in die Rolle des Protagonisten Edward, der versucht, eine Affäre hinter sich zu lassen und sein Leben wieder in eine geordnete Bahn zu lenken. Ohne sich im Klaren darüber zu sein, was in Dormont geschieht und warum dort Menschen verschwinden, betritt er die Tiefen der Nacht.

Der Thriller bietet laut den Entwicklern von Camel 101 eine „einzigartige psychologische Thriller-Atmosphäre und eine spannende Story“ in der mysteriösen Stadt Dormont. Die Spieler müssen die Dunkelheit in Schach halten, während sie in der sich immer weiter verzweigenden Story wichtige Entscheidungen treffen, die zu mehreren verschiedenen Enden führen.

„Those Who Remain“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich. Darüber hinaus befindet sich eine Umsetzung für Nintendos Switch in Arbeit. Diese bekam bisher allerdings keinen Termin spendiert.

