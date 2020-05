Marvel’s Avengers: Neuer Charakter Inhuman Cerise vorgestellt

"Marvel's Avengers" erscheint 2020.

Wie kürzlich von offizieller Seite bestätigt wurde, dürfen wir uns in wenigen Wochen über frische Eindrücke und Details zum Action-Titel „Marvel’s Avengers“ freuen.

Genauer gesagt wird es im Rahmen des sogenannten „War Table“-Livestreams am 24. Juni 2020 so weit sein. Im Vorfeld des Events stellten die Entwickler von Crystal Dynamics schon heute einen komplett neuen Charakter vor, der in „Marvel’s Avengers“ zwar einen Auftritt haben, jedoch nicht in einer spielbaren Version Einzug halten wird. Im Detail haben wir es hier mit der Heldin Inhuman Cerise zu tun, zu der im Zuge der heutigen Ankündigung leider keine konkreten Details genannt wurden.

Alle Menschen der Gesellschaft sollen im Spiel zu sehen sein

Offiziellen Angaben zufolge haben wir es bei Inhuman Cerise mit einer Rollstuhlfahrerin zu tun. Für die entsprechenden Motion-Capturing-Aufnahmen war der Accessibility-Specialist Cherry Thompson verantwortlich. Da die Entwickler von Crystal Dynamics in „Marvel’s Avengers“ die Breite unserer Gesellschaft nachstellen wollten, musste das Studio hinsichtlich einer Rollstuhlfahrerin nicht lange überlegen.

Mariah Robinson, Game-Designerin bei Crystal Dynamics, führte aus: „Wir haben an einer Vielzahl von Möglichkeiten zur Darstellung der Vielfalt gearbeitet. Wir sehen alle Arten von Menschen in unserer Gesellschaft, warum sollten wir das also nicht in unserer Spielwelt widerspiegeln?“

„Marvel’s Avengers“ befindet sich für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Entwicklung und wird am 4. September 2020 veröffentlicht.

