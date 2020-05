PS5: Spiele im Fokus – Details zum Enthüllungs-Event

Die Enthüllungen zur PS5 starten in der kommenden Woche.

Nach etlichen Gerüchten gab Sony heute offiziell bekannt, dass zur PS5 in der kommenden Woche ein Enthüllungs-Event stattfinden wird. Die Bestätigung erfolgte zunächst über Twitter. Wenig später ließ Jim Ryan, President & CEO von Sony Interactive Entertainment, ein Statement zur Veranstaltung folgen.

In seinem Statement ging Ryan näher auf die Inhalte ein, die euch in der kommenden Woche während des Events erwarten. Offenbar stehen die Spiele im Fokus. „Wir haben euch von den technischen Daten erzählt und den neuen DualSense Wireless-Controller gezeigt. Aber was ist ein Start ohne Spiele?“, so seine Worte.

Die besten Spiele der Branche

Sony möchte im Zuge des PS5-Events einen „ersten Blick auf die Spiele“ gewähren, die ihr nach dem Launch der PlayStation 5 spielen könnt. Die Games für die PS5 seien „die besten der Branche“ und stammen aus „innovativen Studios auf der ganzen Welt“. Dabei handele es sich um größere als auch kleinere Unternehmen, die neu oder etabliert sind. Sie haben laut Ryan alle „hart daran gearbeitet, Spiele zu entwickeln, die das Potenzial der Hardware ausreizen werden.“

Den Angaben von Jim Ryan zufolge wird euch die Show etwa eine Stunde lang unterhalten. „Der derzeitige Mangel an Events vor Ort bietet uns eine erstaunliche Chance, anders zu denken und euch auf diese Reise mitzunehmen – und hoffentlich näher als je zuvor“, so seine weiteren Worte.

Während die Ankündigung danach klingt, dass die Konsole ansich nicht allzu sehr im Fokus stehen wird, könnt ihr euch auf eine Reihe weiterer Events zur PS5 einstellen. „Es sei euch versichert, nach der Präsentation der nächsten Woche werden wir noch viel mit euch teilen“, so Ryan.

Termin des Enthüllungs-Events

Wie wir bereits berichteten, wird die Show zur PlayStation 5 am 4. Juni 2020 stattfinden. Das ist der kommende Donnerstag. Los geht es um 22 Uhr unserer Zeit. Da die Show eine Laufzeit von einer Stunde hat, wird sie gegen 23 Uhr wieder beendet.

Die Übertagung läuft über Twitch und YouTube. Wir werden euch rechtzeitig mit den Streams daran erinnern. Darüber hinaus werdet ihr die Meldungen zu den einzelnen Spielen unverzüglich auf PLAY3.de finden.

Erscheinen wird die PS5 im Vorweihnachtszeitraum des laufenden Jahres. Zum genauen Termin und zur Preisgestaltung wurden bislang keine Angaben gemacht. Mehr zur neuen Konsole von Sony findet ihr in unserer PS5-Übersicht.

