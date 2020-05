Warhammer Chaosbane: Neues Update mit Gameplay-Verbesserungen und mehr verfügbar

"Warhammer: Chaosbane" ist für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Mittlerweile ist das Action-Rollenspiel „Warhammer: Chaosbane“ seit rund einem Jahr für die Konsolen sowie den PC erhältlich.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Eko Software bestätigten, wird das Fantasy-Abenteuer weiterhin unterstützt und bekam nun ein neues Update spendiert. Dieses kann auf allen Plattformen heruntergeladen werden und bringt mit dem sogenannten „Tower of Chaos“ einen endlosen Turm mit sich, in dem die Spieler ihren Helden einer ernsthaften Prüfung unterziehen können.

So geht es im „Tower of Chaos“ darum, so weit wie möglich aufzusteigen, während man es mit immer stärker werdenden Gegnerwellen zu tun bekommt. Je weiter die Spieler vordringen, desto wertvoller fallen ihre Belohnungen aus. Offiziellen Angaben zufolge bekommt ihr es im „Tower of Chaos“ mit insgesamt acht neuen Gegnertypen zu tun.

Ergänzend zum „Tower of Chaos“ bekommt „Warhammer: Chaosbane“ im Zuge des neuen Updates kleinere Gameplay-Verbesserungen spendiert, die in der Vergangenheit von der Community gefordert wurden. Anbei eine Übersicht über die spielerischen Neuerungen.

Warhammer: Chaosbane – Die Neuerungen im Detail

Änderungen an den Relic Hunt- und Boss Rush-Modi: Die Spieler haben jetzt mehr Einstellungen für ihre Spielerfahrung.

Grafische Anpassung/Umwandlung: Das Aussehen von Rüstungen kann jetzt beliebig untereinander getauscht werden, während die Stats weiterhin erhalten bleiben.

Gameplay: Das Wirken von Zaubern, während der nächste bereits vorbereitet wird, ist ab sofort möglich.

Steuerung: „Force Move“ kann nun so zugewiesen werden, dass der Charakter nur per Linksklick bewegt werden kann, wie traditionell üblich.

„Warhammer: Chaosbane“ ist für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung

