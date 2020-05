Baldur’s Gate 3: Neuer Trailer kündigt Neuigkeiten im Juni an

Die Larian Studios machen den Traum vieler Gamer mit der Rollenspiel-Fortsetzung „Baldur’s Gate 3“ wahr. Und allzu lange brauchen die Fans nicht mehr auf die Enthüllung weiterer Neuigkeiten zum Spiel warten.

Nachdem die Entwickler zuvor bereits bestätigt haben, beim Indie-Event Guerilla Collective dabei zu sein, wurden nun mehr angekündigt. Der Auftritt bei Guerrilla Collective am 6. Juni stellt laut der aktuellen Ankündigung des Studios nur den Auftakt von einer ganzen Serie von Enthüllungen dar, die im Juni folgen sollen.

Zur Ankündigung der News-Offensive haben die Larian Studios auf Twitter neben der Neuigkeit einen frischen Trailer veröffentlicht, mit dem einige kurze Szenen aus „Baldur’s Gate 3“ gezeigt werden. Den Clip könnt ihr im eingebundenen Tweet weiter unten ansehen.

Zum Thema: Baldur’s Gate 3: Erste Gameplay-Szenen, neuer Trailer und weitere Details enthüllt

„Baldur’s Gate 3“ wurde offiziell für PC und Stadia angekündigt. Die Konsolen-Version für PS4 und Xbox One haben die Entwickler bereits ausgeschlossen, da die aktuellen Konsolen nicht über die nötige Leistung verfügen. Umsetzungen für die Next-Gen-Plattformen PS5 und Xbox Series X haben die Entwickler bisher aber noch nicht offiziell ausgeschlossen. Es bleibt demnach für Konsolen-Spieler die Hoffnung auf ein Next-Gen-Rollenspiel.

We know you've all been waiting, so let's get ready to tell some stories together. Baldur's Gate 3 news will be dropping throughout the month of June, starting June 6 on the #GuerrillaCollective Showcase. What does it all mean? Let's find out. pic.twitter.com/ICoj4DHs8u

— Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) May 29, 2020