Call of Duty Warzone: Playlist-Update lässt euch Duos spielen

In "Warzone" könnt ihr ein neues Playlist-Update entdecken.

Infinity Ward hat für „Call of Duty Warzone“ am gestrigen Abend ein neues Playlist-Update auf die Server gespielt, das die Duos-Variante in das Spiel brachte.

In den Duos könnt ihr euch entweder mit einem Freund zusammentun oder ihr lasst euch mit einem zufälligen Spieler zusammenbringen. Im Anschluss seid ihr auf Verdansk unterwegs, wo ihr euch mit anderen 2er-Teams anlegt.

Seit dem neuen Update könnt ihr Solos, Duos, Trios, Quads und Plunder Quads in Angriff nehmen. Das gilt für alle Plattformen. Darauf verweisen Activision und Infinity Ward in einem kurzen Tweet.

📢Playlist Update for #Warzone! Rolling out now across all platforms….

Solos

Duos ✌️

Trios

Quads

Plunder Quads — Infinity Ward (@InfinityWard) May 29, 2020

Double XP-Event gestartet

Auch erinnern Activision und Infinity Ward an ein neues Event, das bereits gestartet wurde. Einmal mehr könnt ihr doppelt absahnen. Double XP, Double Weapon XP und Double Battle Pass Progression gingen am Freitag an den Start und enden am 1. Juni um 19 Uhr. Vergeben werden die doppelten Belohnungen sowohl in „Modern Warfare“ als auch in „Warzone“.

Und falls ihr es verpasst habt: Mit einem Trailer wurde bestätigt, dass in der nächsten Woche in „Modern Warfare“ und „Warzone“ die Season 4 startet. Mit dem Clip wurde zudem ein vorangegangenes Gerücht ins rechte Licht gerückt: „Call of Duty“-Fans werden ein altbekanntes Gesicht der Reihe wiederzusehen. Anschauen könnt ihr euch das neue Video zu „Call oder Duty Modern Warfare“ in dieser Meldung.

Schon zu Beginn der Woche gab es für „Modern Warfare“ und „Warzone“ einige Neuerungen. Der komplette Wochenenbericht von Activision liefert weitere Details zu den Änderungen und anstehenden Aktionen.

