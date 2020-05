Ghost of Tsushima: Kopf abhacken und Gegner spalten? – Sucker Punch beantwortet Fragen

Ab Mitte Juli könnt ihr euch in die Welten von "Ghost of Tsushima" stürzen.

Nate Fox und Jason Connell von Sucker Punch widmeten sich auf dem offiziellen PlayStation Blog den zahlreichen Fragen zum kommenden „Ghost of Tsushima“, die im Vorfeld von den Fans gestellt wurden. Einer von ihnen wollte beispielsweise wissen, ob Jin der einzige Charakter ist, den ihr im Samurai-Abenteuer steuern könnt.

Die Frage wurde von Nate Fox wie folgt beantwortet: „Jin ist der Held der Geschichte. Die Spieler stehen Jin auf jedem Schritt seiner Reise zur Seite, während er sich vom ehrenwerten Samurai, als der er erzogen wurde, zu dem Geist entwickelt, den Tsushima braucht.“

Ihr könnt Tiere erlegen

Auch auf die Tierwelt gingen die Entwickler ein. Es scheint, dass sie gewisse Sammeloptionen freischalten. Jason Conenell erklärte dazu: „Es gibt zwar einige besondere Tiere in Tsushima, die Jin auf seinen Abenteuern den Weg weisen, doch ihr werdet auch auf ein paar aggressive Raubtiere treffen. Wenn diese speziellen Tiere erlegt wurden, gewähren sie Verbesserungsressourcen zum Sammeln.“

Können Gegner geköpft werden? Im weiteren Verlauf wurden einige Worte zum Kampfsystem verloren. So wollte ein Spieler wissen, ob ihr die Gegner in „Ghost of Tsushima“ im Grunde zerstückeln könnt. Die genaue Frage lautete: „Kann man Gegnern den Kopf abhacken oder sie in der Mitte spalten?“

Laut Nate Fox ist es im Spiel nicht möglich, die Attacken auf bestimmte Körperteile abzuzielen. Vielmehr liegt Jins Ziel darin, seine Gegner so schnell wie möglich auszuschalten, egal mit welchen Mitteln.

„Unser Motto für die Kämpfe in Ghost lautet ‚Schlamm, Blut und Stahl‘ – sie sind schonungslos, instinktiv und vor allem tödlich. Das Katana kann einen Feind mit nur wenigen Hieben töten, doch genauso kann auch Jin schon durch wenige Treffer eines Mongolenschwerts sterben. Es ist nicht leicht, in dieser Welt zu überleben, also solltet ihr jede Waffe einsetzen, die euch zur Verfügung steht“, so Fox weiter.

Die komplette FAQ zu „Ghost of Tsushima“ mit zahlreichen weiteren Fragen und Antworten könnt ihr euch auf dem offiziellen PlayStation Blog anschauen. Der Titel erscheint am 17. Juli 2020 für die PlayStation 4.

