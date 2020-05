PS5-Enthüllung: Hinweise auf Horizon Zero Dawn 2, Silent Hill und Demon’s Souls?

Im Rahmen der bevorstehenden PS5-Enthüllung sollen die Spiele im Fokus stehen und zeigen, was die Next-Gen-Konsole leisten kann. Möglicherweise werden auch "Horizon Zero Dawn 2", "Silent Hill" und das "Demon's Souls Remake" ihren Teil dazu beitragen, wie einige Hinweise andeuten könnten.

Die Ankündigung des PS5-Enthüllungs-Events lässt die Gerüchteküche nochmal richtig aufkochen. So gießen Tweets einiger Entwickler Öl ins Feuer der Spekulationen, welche Spiele im Rahmen des Next-Gen-Events vorgestellt werden könnten.

Vorab kündigte Sony bereits an, dass im Rahmen der PS5-Enthüllung die Spiele im Fokus stehen werden. Es soll auf diese Weise gezeigt werden, wozu Sonys Next-Gen-Konsole fähig ist. Eine Ankündigung des genauen Veröffentlichungstermins und des Preises wird hingegen bei einem separaten Event erwartet.

Jedoch deutete Sony bereits an, dass die PlayStation 5 etwas teurer sein könnte, als die Community vermutet. Klar ist, dass der Elektronikhersteller nicht die Absicht hat, um jeden Preis die günstigere Next-Gen-Konsole in den Handel zu bringen.

Spekulationen zu Spieleankündigungen

Die Ankündigung von „Horizon Zero Dawn 2“ wird bereits länger als heißer Kandidat für die PS5-Enthüllung gehandelt. Fans sehen in einem inzwischen wieder gelöschten Tweet des Guerrilla Games Lead Animators Richard Oud einen weiteren Hinweis. Oud teilte auf Twitter Sonys Event-Ankündigung und ergänzte dazu, dass sich die Fans diesen Termin im Kalender markieren sollten.

Schnell sprangen einige Fans auf den Hype-Train auf und deuteten diesen Tweet als klaren Hinweis auf die Ankündigung der „Horizon Zero Dawn“-Fortsetzung für das PS5-Event. Dass der Tweet kurze Zeit später aus unerklärlichen Gründen wieder gelöscht wurde, bestärkt diese Fan-Fraktion in ihrer Vermutung.



Auch ein neues „Silent Hill“, das angeblich als Soft-Reboot der Reihe exklusiv für PS5 erscheinen soll, geistert seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche. Und auch bei diesem Titel heizt ein Retweet (via gamerevolution) der Ankündigung des PS5-Events die Spekulationen an. Masahiro Ito, der für seine Arbeit an der „Silent Hill“-Reihe bekannt ist, hat die Ankündigung auf Twitter geteilt.

Ito machte bereits Anfang des Jahres bekannt, dass er als Kernmitglied an einem neuen Spiel arbeitet, von dem er hofft, dass es nicht eingestellt wird. Diese Andeutung war möglicherweise ein Anspielung auf „Silent Hills“ von Hideo Kojima, das nach den Unstimmigkeiten des „Metal Gear Solid“-Machers mit Konami eingestellt wurde.

Ein weiterer Hinweis auf eine bevorstehende „Silent Hill“-Ankündigung könnte die Ankündigung des Killers Pyramid Head für „Dead by Daylight“ sein, welche ebenfalls von Ito auf Twitter geteilt wurde.

Zum Thema

Für weitere Spekulationen hinsichtlich der Ankündigung des „Demon’s Souls Remake“ sorgte der bekannte Journalist und Insider Jason Schreier auf Twitter (via Comicbook). In einer aktuellen Meldung sagte er, dass er im Rahmen der PS5-Enthüllung sowohl First-Party-Titel als auch Third-Party-Titel erwartet.

Ein Follower fragte ihn daraufhin, ob er auch „Demon’s Souls Remake“ für das Event erwartet. Zwar antwortete Schreier nicht direkt auf diese Frage, doch immerhin spendete er dem Beitrag ein Like. Dieses Zeichen wird von den Fans als recht deutliche Bestätigung gedeutet.

Zum Thema: PS5: Großes Enthüllungs-Event bestätigt – Wir haben den Termin

Wie üblich warnen wir an dieser Stelle, die Informationen zu ernst zu nehmen. Es handelt sich um pure Spekulationen und Gerüchte auf Basis von möglicherweise unbedacht veröffentlichten Tweets der jeweiligen Personen. Ob an den Gerüchten etwas dran ist, wird sich in der kommenden Woche, am 4. Juni herausstellen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Demon's Souls