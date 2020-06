Harry Potter: Gerüchte sprechen von einem neuen Rollenspiel im Jahr 2021

"Harry Potter": Neues Rollenspiel in Arbeit?

Bereits im Oktober 2018 erreichte uns die Meldung, dass hinter den Kulissen an einem Rollenspiel auf Basis der „Harry Potter“-Marke gearbeitet wird.

Abgesehen von der Tatsache, dass der Titel entgegen den damaligen Gerüchten nicht bei den „Batman Arkham“-Machern von Rocksteady Games entsteht, ließen sich die Verantwortlichen von Warner Bros. Interactive Entertainment leider keine weiteren Details entlocken. Nachdem es um den „Harry Potter“-Titel in den letzten Monaten recht still wurde, erreichten uns zum Start in die neue Woche frische Gerüchte.

Konkrete Hinweise auf den Releasezeitraum?

So meldete sich eine Quelle zu Wort, die laut eigenen Aussagen mit der Sache vertraut ist und als Stimme in verschiedenen Werbe-Spots und Trailern fungiert. Laut der besagten Person ist das „Harry Potter“-Rollenspiel für eine Veröffentlichung im Jahr 2021 vorgesehen. Welche Plattformen im Detail versorgt werden sollen, ist weiter unklar. Sollten sich die Gerüchte um den Release im nächsten Jahr bewahrheiten, wäre aber sicherlich denkbar, dass wir es hier mit einem Cross-Generation-Titel zu tun haben, der sowohl für die aktuellen Systeme als auch die Next-Generation-Systeme erscheint.

„Ich mache Voice-Overs für Werbespots und für ein Unternehmen, das Spiel-Trailer synchronisiert. Einer der Publishing-Partner, der mit Warner Bros. zusammenarbeitet, schrieb mir bezüglich etwas ganz anderem. Allerdings erwähnt er, dass mit Warner Bros. Verhandlungen über eine bestimmte Lokalisierung (mindestens bei den Untertiteln) für das kommende Harry Potter-Spiel nächstes Jahr geführt werden“, so die Quelle.

Da eine offizielle Stellungnahme zu diesen Angaben noch aussteht, sollten diese vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

