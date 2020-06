Madden NFL 21: Statement gegen Rassismus – Offizielle Enthüllung verschoben

Wie Electronic Arts bekannt gab, entschloss sich das Unternehmen dazu, die offizielle Enthüllung von "Madden NFL 21" zu verschieben. Ein Schritt, mit dem Electronic Arts in diesen Tagen ein Zeichen gegen Rassismus setzen möchte.

"Madden NFL 21" wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt.

Wie die meisten unter euch sicherlich mitbekommen haben dürften, wurde der 46-jährige US-Amerikaner George Floyd am 26. Mai 2020 bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis getötet.

Für Unruhen in den USA sorgte die Tatsache, dass ein Polizist über Minuten auf dem Nacken des ohnehin schon überwältigten Floyds kniete und so maßgeblich für dessen Tod verantwortlich war. Erneute Diskussionen um unnötige Polizeigewalt gegen Afroamerikaner und zum Teil gewalttätige Proteste in den USA waren die Folge. Auch der US-Publisher Electronic Arts entschloss sich angesichts der aktuellen Entwicklung dazu, ein Zeichen zu setzen.

Präsentation auf ein späteres Datum verschoben

Eigentlich sollte am heutigen Montag, den 1. Juni 2020 die offizielle Enthüllung von „Madden NFL 21“ über die Bühne gehen. Um sich gegen Rassismus einzusetzen, gab der US-Publisher bekannt, dass die Präsentation der American Football-Simulation auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde. In der entsprechenden Mitteilung äußerte sich das Unternehmen wie folgt:

„Wir stehen zu unserer afroamerikanischen/schwarzen Community von Freunden, Spielern, Kollegen und Partnern. Unsere unmittelbare Aufmerksamkeit gilt den Maßnahmen, die wir ergreifen können, um Veränderungen gegen die ungerechte Behandlung und systematische Voreingenommenheit, die die Nation und unsere Welt plagen, voranzutreiben. Wir werden ein anderes Mal Gelegenheit finden, um mit euch über Football zu sprechen. Das alles ist größer als ein Spiel, größer als dieser Sport und erfordert, dass wir alle zusammenstehen und uns für Veränderungen einsetzen.“

Sollte die offizielle Enthüllung von „Madden NFL 21“ einen neuen Termin spendiert bekommen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

An official statement from EA SPORTS pic.twitter.com/MKdgJjvKJB — Madden NFL 20 (@EAMaddenNFL) May 31, 2020

