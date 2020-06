PS5 & Xbox Series X: 60FPS werden kein Standard, so die Scorn-Macher

Die PS5 und die Xbox Series X erscheinen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

Aktuell arbeitet das serbische Studio Ebb Software am ambitionierten Horror-Titel „Scorn“, der bisher nur für den PC sowie die Xbox Series X bestätigt wurde.

Dies hielt das Studio in den vergangenen Tagen allerdings nicht davon ab, sich über beide Konsolen der neuen Generation auszulassen. In einem aktuellen Interview sprach Ebb Softwares Ljubomir Peklar über seine Erwartungen an die beiden Next-Generation-Konsolen. Wie es heißt, sollten die Spieler nicht damit rechnen, dass eine Darstellung in 60FPS auf der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X zum Standard wird. Stattdessen sei davon auszugehen, dass ein nicht zu unterschätzender Teil der Entwickler zugunsten einer beeindruckenden Grafik auf 30 Bilder die Sekunde setzen könnte.

Cross-Gen-Produktionen schränken die Entwickler ein

Peklar weiter: „Wenn sich die Entwickler dazu entschließen, die Spiele nur für die neue Hardware zu entwickeln, hat dies gewisse Vorteile gegenüber der Cross-Generation-Veröffentlichung. Die Skalierung kann ziemlich weit gehen, aber nicht unendlich weit, bevor sie auf der niedrigsten Hardware für eine schlechte Performance sorgt und die Möglichkeiten auf der höchsten Hardware einschränkt.“

Zur Framerate auf der PS5 und der Xbox Series X führte er aus: „Auf der anderen Seite wird Ihre glänzende neue Grafik wahrscheinlich wieder zu Kosten der Framerate gehen. Es kommt darauf an, was du bevorzugst. Wenn Cross-Gen-Spiele auf der Next-Gen auf 60FPS abzielen, würde ich das befürworten.“

„Wenn sie sich nur für mehr grafische Wiedergabetreue und 30 FPS entscheiden, erhalten Sie bessere Ergebnisse, wenn das Spiel von Grund auf für die neue Hardware entwickelt wurde. Idealerweise möchten Sie ein Spiel mit 60 FPS für die nächste Generation, aber das scheint die am wenigsten wahrscheinliche Option zu sein.“

Die PS5 und die Xbox Series X erscheinen zu bisher nicht näher genannten Preisen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

