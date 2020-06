World Rally Championship: Codemasters schnappt sich die WRC-Lizenz

Mit der „DiRT“-Reihe auf der einen sowie den offiziellen Videospielen zur Formel 1 auf der anderen Seite unterhält der britische Publisher Codemasters bereits zwei erfolgreiche Rennspielserien.

Wie das Unternehmen bekannt gab, gelang es den Verantwortlichen, sich eine weitere namhafte Lizenz zu sichern. Die Rede ist von der World Rally Championship oder kurz WRC, der Premium-Rally-Serie der FIA. Laut der heutigen Ankündigung wird Codemasters mit dem Abkommen in die Position versetzt, die offiziellen WRC-Spiele zu den Saisons 2023 bis 2027 zu veröffentlichen.

Die nächsten Titel erscheinen weiter über Nacon

Zum neuen Lizenzabkommen führte ein Sprecher von Codemasters aus: „Wir sind der Rallye verpflichtet und das DiRT Rallye-Team arbeitet bereits an seinem nächsten Projekt vor dem WRC-Abkommen im Jahr 2023. Wir haben darüber gesprochen, wie wir unsere Leidenschaft und unser erstklassiges Rallyespielerlebnis bei vielen Gelegenheiten in die weltbeste Rallye-Meisterschaft einbringen können.“

Und weiter: „Wir glauben, dass wir das Franchise genauso ausbauen können wie die Formel 1. Wir freuen uns sehr, WRC endlich in unser Portfolio an Rennspielen aufzunehmen, da dies seit langem von unserer leidenschaftlichen Community von Spielern verlangt wird.“

Die nächsten WRC-Spiele werden aber weiterhin von Nacon vertrieben. So befindet sich derzeit „WRC 9“ in Entwicklung, das am 4. September 2020 für die Xbox One, den PC sowie die PS4 veröffentlicht wird. Umsetzungen für Nintendos Switch sowie die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PS5 folgen laut Nacon zu einem späteren Zeitpunkt.

