Observer System Redux: Vergleichsbild zeigt die neuen Lichteffekte auf PS5 & Xbox Series X

"Observer System Redux" erscheint für die PS5 und die Xbox Series X.

Vor ein paar Wochen kündigte das polnische Studio Bloober Team, das sich in der Vergangenheit mit Projekten wie „Blair Witch“ oder „Layers of Fear“ einen Namen machte, sein erstes Projekt für die Next-Generation-Konsolen an.

Hierbei haben wir es mit „Observer System Redux“ zu tun, das sich sowohl für die PS5 als auch die Xbox Series X in Entwicklung befindet. Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es hier mit einer überarbeiteten Fassung des Thrillers „Observer“ aus dem Jahr 2017 zu tun. Zu den technischen Verbesserungen gehören unter anderem komplett neue Lichteffekte, die heute auf einem Vergleichsbild zu sehen sind.

Abseits der technischen Verbesserungen bietet „Observer System Redux“ zudem neue Inhalte in Form von zusätzlichem Story-Content. „Der neue Story-Inhalt ist mit dem Rest des Spiels verwoben. Daher ist es schwierig, eine genaue Zahl anzugeben, aber ein durchschnittliches Durchspielen sollte 20 Prozent länger ausfallen“, hieß es hierzu vor wenigen Wochen.

Zum Thema: Observer System Redux: Mehr Spielzeit, zusätzlicher Content und mehr versprochen

„Der neue Inhalt der Geschichte ermöglicht es dem Spieler, einige zusätzliche Untersuchungen in Angriff zu nehmen. Sie prägen die Spielwelt“, so die Entwickler von Bloober Team weiter. „Observer System Redux“ wird hierzulande im Herbst 2020 für die beiden Next-Generation-Konsolen veröffentlicht.

Ob es sich bei „Observer System Redux“ um einen Launch-Titel der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X handelt, wurde bisher nicht bestätigt.

New possibilities and quality thanks to the next generation, but the same heavy cyberpunk atmosphere that made the original #Observer so unique.

This Friday, during the #IGNSummerOfGaming, you will get to see what's new in Observer: System Redux#cyberpunk #blooberteam pic.twitter.com/iTlvLgpsxq

— Observer System Redux (@ObserverRedux) June 1, 2020