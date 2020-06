PS Plus Juni 2020: Gratis-Spiele zum Download bereit

Die neuen PS Plus-Shooter schicken euch in die Zukunft und Vergangenheit.

Heute ist der erste Dienstag des neuen Monats, was bedeutet: Die neuen PlayStation Plus-Spiele wurden freigeschaltet. Streng genommen wurde heute nur eines der Spiele in die Instant Games Collection aufgenommen, denn schon seit der vergangenen Woche verweilt der zweite PS Plus-Titel für Juni 2020 in der Sammlung und kann geladen werden.

Beim seit Tagen verfügbaren Spiel handelt es sich um den Shooter „Call of Duty WW2“, der vor rund zweieinhalb Jahren auf den Markt kam. Hinzu kam heute der Shooter „Star Wars Battlefront 2“. Mittlerweile befinden sich beide Spiele in der Instant Games Collection und können für null Euro „gekauft“ werden.

PlayStation Plus im Juni 2020

Call of Duty WW2

Veröffentlicht am 3. November 2017

Metascore: 79 (PS4-Version)

User-Score: 4.4

Regulärer Preis: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Star Wars Battlefront 2

Veröffentlicht am 17. November 2017

Metascore: 68 (PS4-Version)

User-Score: 1.3

Regulärer Preis: 24,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Mitgliedschaft im Angebot: Falls ihr nicht zu den Spielern zählt, die eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft besitzen, könnt ihr diesen Umstand besonders günstig ändern. Die zwölf Monate gültige Mitgliedschaft bei PS Plus kostet dank eines laufenden Sales momentan nur 42 Euro.

Als Mitglied erhaltet ihr nicht nur monatlich die Spiele der Instant Games Collection. Auch könnt ihr auf die Online-Modi von PS4-Spielen zuzugreifen, bekommt mehr Cloud-Speicher und profitiert von regelmäßige Rabatten. Bereits in der vergangenen Woche wurden die sogenannten PS Plus Double Discounts freigeschaltet.

Zum Thema

PS Plus im Juli 2020: Fall diesmal nichts für euch dabei ist: In ein paar Wochen werden die nächsten PS Plus-Spiele freigeschaltet. Die Termine sind mehr oder weniger in Stein gemeißelt, sofern Sony an der bisherigen Strategie festhält. Freigeschaltet werden PS Plus-Spiele in der Regel am ersten Dienstag eines Monats. Die Enthüllung erfolgt am Mittwoch der Vorwoche. Für Juli bedeutet das:

Enthüllung des PS Plus-Juli-Angebotes am 1. Juli 2020

Veröffentlichung der Juli-Spiele am 7. Juli 2020

Wie die Enthüllung der PlayStation Plus-Spiele für Juni verdeutlichte: Es gibt auch Ausnahmen. Sie wurden in zwei Stufen angekündigt – das letzte Spiel am vergangenen Donnerstag.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus