Remothered Broken Porcelain: Frisches Gameplay aus dem Horror-Abenteuer

Mit "Remothered: Broken Porcelain" geht die Horror-Serie in ihre zweite Runde. Dass die Entwickler der spielerischen Ausrichtung des ersten Teils treu bleiben, verdeutlicht ein neues Gameplay-Video.

"Remothered: Broken Porcelain" erscheint unter anderem für die PS4.

Im vergangenen Sommer kündigte der Publisher Modus Games mit „Remothered: Broken Porcelain“ den zweiten Ableger der Horror-Serie an.

Heute erreichte uns ein frisches Gameplay-Video, das aus einer Preview-Version des Spiels stammt und verdeutlicht, dass die Entwickler von Stormind Games der spielerischen Ausrichtung des ersten Teils treu bleiben. So stehen die Spieler auch in „Remothered: Broken Porcelain“ vor der Aufgabe, möglichst leise zu agieren und den tödlichen Gefahren, die in der Spielwelt lauern, aus dem Weg zu gehen.

Ein Anwesen voller Geheimnisse

„Remothered: Broken Porcelain“ setzt die Geschichte von „Remothered: Tormented Fathers“ fort und versetzt die Spieler in das Ashmann Inn, ein altes Anwesen voller Geheimnisse, Gefahren und kuriosen Bewohnern. Offiziellen Angaben zufolge warten zahlreiche Geheimnisse und Rätsel darauf, vom Spieler gelüftet zu werden. Es gibt aber auch Gefahren wie angsteinflößende Jäger, die durch die Hallen des Anwesens schlendern.

Spieler des ersten Teils dürfen sich laut den Entwicklern von Stormind Games auf ein Comeback verschiedener Charaktere freuen, die bereits in „Remothered: Tormented Fathers“ mit von der Partie waren und in „Remothered: Broken Porcelain“ einen weiteren Auftritt haben. Doch auch komplett neue Charaktere werden natürlich geboten.

Einen konkreten Releasetermin bekam „Remothered: Broken Porcelain“ bisher nicht spendiert. Stattdessen ist lediglich von einem Release im Sommer 2020 die Rede. Versorgt werden der PC, die Xbox One, die PS4 sowie Nintendos Switch.

