TT Isle of Man 2: Online-Event mit realen Rennfahrern und Gamern angekündigt

Als ein kleiner Ersatz für die in diesem Jahr ausgefallene Tourist Trophy auf der Isle of Man wird ein Online-Event mit bekannten TT-Größen ausgetragen, für das sich auch Gamer in "TT Isle of Man - Ride on the Edge 2" qualifizieren können.

NACON und KT Racing haben das Online-Event „TT Ride on the Edge 2020“ angekündigt, das in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern des TT Isle of Man-Rennens durchgeführt wird. Das Online-Event findet vom 13. bis 25. Juni 2020 in „TT Isle of Man – Ride on The Edge 2“ statt.

„Als Teil des TT Lock-in-Unterhaltungsprogramms der Regierung der Isle of Man findet vom 2. bis 6. Juni ein erstes Event mit acht Teams statt, die aus eingeladenen Fahrern der TT-Rennen sowie erfahrenen Gamern bestehen. Fahrer, die an den TT-Rennen teilgenommen hätten, erhalten so die Chance, gegeneinander anzutreten und die erste virtuelle Ausgabe des berühmten Rennens zu gewinnen.“

Unter anderem werden auch die TT-Größen Davey Todd, Conor Cummins und Peter Hickman an dem Wettbewerb teilnehmen. Sie treten gegen einige der besten Spieler an, die sich in einem Qualifikationsverfahren durchsetzen.

Mehr: TT Isle of Man 2: Das Freifahrt-Feature und der Karriere-Modus in neuen Videos präsentiert

Spieler aus aller Welt können sich vom 13. bis 25. Juni auf PS4 und PC in einem offenen Wettbewerb in „TT Isle of Man – Ride on the Edge 2“ qualifizieren. Als Hauptpreis wartet eine Reise für zwei Personen zum Tourist Trophy auf der Isle of Man 2021, wo sie auch ihren Helden begegnen können. Der Zweitplatzierte gewinnt einen offiziellen Limited Edition TT 2020 Arai-Helm.

TT Ride on the Edge 2020: Drei Runden

13. bis 17. Juni: Offene Qualifikation auf dem Circuit of Ireland für die Auswahl der 50 besten Spieler

20. bis 22. Juni: Eine Runde auf der Isle of Man für die Auswahl der zehn besten Spieler

25. Juni: Das Finale um den Sieg der Senior TT über sechs Runden auf der Isle of Man

„TT Isle of Man – Ride on the Edge 2“ ist für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verfügbar.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu TT Isle of Man 2