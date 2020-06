WWE 2K: Nach dem katastrophalen WWE 2K20 – Gameplay wird komplett überarbeitet

"WWE 2K20" enttäuschte auf ganzer Linie.

Mit „WWE 2K20“ taten die verantwortlichen Entwickler von Visual Concepts weder sich selbst noch der „WWE 2K“-Serie an sich einen Gefallen.

Stattdessen hatte der Titel zum Launch mit zahlreichen technischen wie spielerischen Fehlern zu kämpfen, die dazu führten, dass „WWE 2K20“ bei den Spielern wie den Kritikern gleichermaßen durchfiel. In Folge dessen entschloss sich 2K Games dazu, die Notbremse zu ziehen und der Marke in diesem Jahr eine kreative Pause zu gönnen. Das verfolgte Ziel: Ein weiteres Debakel wie „WWE 2K20“ zu verhindern.

Eine Evolution des Kern-Gameplays versprochen

Wie Patrick Gilmore, bei 2K Games beziehungsweise 2K Sports für die „WWE 2K“-Reihe verantwortlich, versprach, soll die zusätzliche Entwicklungszeit unter anderem genutzt werden, um die spielerische Umsetzung der Serie komplett zu überarbeiten. So ist seitens Gilmore von nicht weniger als einer Evolution des Kern-Gameplays die Rede. Bei den Arbeiten an der spielerischen Umsetzung des nächsten „WWE 2K“-Titels lässt man sich laut Gilmore unter anderem von den älteren Serienablegern inspirieren.

„Das Kern-Gameplay gehört zu den wichtigsten Investitionen, die wir im nächsten Titel tätigen werden. Es ist eine von sechs Säulen, auf die wir uns unverhältnismäßig stark in der Entwicklung konzentrieren“, führte Gilmore aus. „Wir schauen auf beliebte frühere Titel wie No Mercy oder Smackdown: Here Comes the Pain, zusammen mit Top-Franchise-Ablegern sowie moderneren Ringkampf- und Kampfspielen, um eine völlig neue philosophische Grundlage für das Spiel zu erschaffen.“

Wann mit weiteren Details oder gar ersten Eindrücken zum nächsten „WWE 2K“-Titel zu rechnen ist, verriet Gilmore leider nicht.

