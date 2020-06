Desperados 3: Im interaktiven Trailer trefft ihr die Entscheidungen

THQ Nordic und Mimimi Games haben eine neuen interaktiven Trailer zum kommenden Runden-Strategie-Spiel „Desperados 3“ veröffentlicht. Im Trailer können die Zuschauer an Schlüsselpunkten selbst entscheiden, wie sie vorgehen wollen und sehen dann das Ergebnis.

Jede Handlung hat Konsequenzen

„Bei Desperados III geht es um Entscheidungen – nicht darum, wie sich die Geschichte entfalten wird, sondern wie man ein bestimmtes Szenario meistern kann“, heißt es von offizieller Seite.

Weiter heißt es dazu: „Drei Wachen sichern einen Ort, den Sie betreten müssen: Sie können versuchen, sie abzulenken und einen nach dem anderen still und leise auszuschalten – oder einfach mit gezogenen Waffen einmarschieren. Die aggressive Option ist vielleicht schneller, kann aber mehr Probleme verursachen, wie z.B. Verstärkungen, die hereinstürmen oder alle Feinde in der Nähe alarmieren.“

„Desperados 3“ kommt am 16. Juni 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 in den Handel. Bis dahin kann noch die Collector’s Edition von „Desperados 3“ vorbestellt werden. Je nach Plattform kostet sie 109,99 (PC) bzw. 119,99 Euro (PS4, Xbox One). Die folgenden Links führen zu den jeweiligen Produkteinträgen.

Nachfolgend könnt ihr den frischen Trailer zu „Desperados 3“ ansehen.

