PS5: Massenproduktion der Next-Gen-Konsole läuft an

Während die weitere Enthüllung der PS5 kürzlich um unbestimmte Zeit verschoben wurde, läuft die Massenproduktion von Sonys Next-Gen-Konsole an. Meldungen aus den vorgelagerten Produktionsprozessen deuten an, dass die Massenfertigung der PS5 im Juni beginnt.

Alles für Verkaufsstart Ende 2020 bereit

Wie DigiTimes berichtet, sollen Anbieter von Backend-IC-Packaging- und Test-Dienstleistungen ab der nächsten Woche mit der Auslieferung der Custom-SoCs für die PS5 an die Partner der nachgelagerten Produktionskette beginnen. Im 3. Quartal 2020 sollen die Lieferungen den Höchststand erreichen, sodass zum geplanten Verkaufsstart am Ende des Jahres offenbar eine ausreichende Menge an Konsolen zur Verfügung stehen sollte.

Weiter heißt es in dem Bericht (via gamefront), dass damit in den kommenden Wochen auch die Wahrscheinlichkeit von Leaks zum Aussehen der PS5-Hardware deutlich ansteigt. Möglicherweise kommt Sony Interactive Entertainment den Leaks zuvor, indem das Konsolendesign bereits vorab in einem Enthüllungs-Event vorgestellt wird.

Zum Thema: PS5: Großes Enthüllungs-Event auf unbekannten Termin verschoben

Die bisher für den 4. Juni geplante Enthüllung der PS5 und passender Next-Gen-Spiele wurde auf einen unbestimmten Termin verschoben, um den aktuellen Geschehnissen um die Black Lives Matter-Bewegung in den USA Respekt zu zollen. Weitere Events wie ein Stream zu „Cyberpunk 2077“ oder der Summer of Gaming 2020 wurden aus diesem Grund verschoben.

Über die erste Hälfte der Produktionsmenge für das Jahr 2021 soll auf Grundlage der Verkäufe des vierten Quartals 2020 entschieden werden, berichtet DigiTimes in Berufung auf Quellen, die mit dem Thema vertraut sind.

