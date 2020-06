The Last of Us Part 2: Erweiterter TV-Spot mit reichlich Ellie

Sony und Naughty Dog fahren das Marketing rund um "The Last of Us Part 2" hoch. Dazu zählt ein TV-Spot, der inzwischen in der erweiterten Version vorliegt. Das neue Abenteuer rund um Ellie und Joel erscheint in rund zwei Wochen.

Rund zwei Wochen müsst ihr euch noch gedulden.

Nachdem Naughty Dog und Sony Interactive Entertainment vor einigen Tagen neue Gameplay-Szenen aus dem kommenden „The Last of Us Part 2“ präsentierten, folgte in dieser Woche ein neuer TV-Spot, der mit 30 Sekunden recht kurz war. Doch auch die komplette Version könnt ihr euch inzwischen anschauen. Den offiziellen TV-Spot zu „The Last of Us Part 2“ in der Extended Edition startet ihr unterhalb dieser Zeilen.

Launch in zwei Wochen

„The Last of Us Part 2“ wird am 19. Juni 2020 exklusiv für die PS4 den weltweiten Handel erreichen. Doch auch auf der PS5 könnt ihr den Titel nach dem Launch der neuen Konsole in Angriff nehmen. Das gab Sony kürzlich bekannt.

Cnet schrieb zur Kompatibilität: „Obwohl Sony nicht angekündigt hat, beim Launch eine visuell reichhaltigere Version des Spiels für die PS5 anzubieten, sagte Ryan, dass die im Juni erscheinende Version ohne Probleme auf der PS5 laufen wird.“

Die Tests zu „The Last of Us Part 2“ werden rechtzeitig veröffentlicht. Vor einigen Tagen sickerte durch, dass das Embargo am Freitag, dem 12. Juni 2020 fallen wird. Nach wie vor sind passend zum Spiel thematisch angelehnte Produkte vorbestellbar, darunter ein PS4 Pro-Bundle, Kopfhörer und eine Festplatte.

Zum Thema

In den vergangenen Wochen sorgte „The Last of Us Part 2“ für reichlich Aufsehen, da zahlreiche Informationen mit erheblichen Spoilern im Netz landeten. Außerdem wurden mehrere Trailer und offizielle Details zum neuen Abenteuer von Ellie enthüllt. Meldungen dieser Art findet ihr in unserer „The Last of Us Part 2“-Übersicht. Zunächst solltet ihr euch den erweiterten Spot nicht entgehen lassen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 2