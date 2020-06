Borderlands 3: Update-Verschiebung zugunsten der Black Lives Matter-Bewegung

Auf die neuen Inhalte müsst ihr etwas länger warten. Gearbox Software möchte die "Black Lives Matter"-Bewegung unterstützen.

Falls ihr zu den aktiven Spielern von „Borderlands 3“ zählt und auf die heutige Veröffentlichung des Content-Updates rund um „Eliminierung am Wächter-Durchbruch“ wartet, könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und euch Gedanken über eine andere Beschäftigung machen. Das Update wurde verschoben.

Aus Respekt vor der Black Lives Matter-Bewegung

Einen neuen Zeitpunkt nannte Gearbox Software zunächst nicht. In einem Tweet des Entwicklers heißt es lediglich, dass die Veröffentlichung aus Respekt gegenüber der „Black Lives Matter“-Bewegung temporär auf Eis gelegt wurde. Wie viele andere Entwickler und Publisher wollen die Macher die komplette Aufmerksamkeit bei den aktuellen Protesten lassen.

Vergleichbar mit „Eliminierung in der Maliwan-Geheimanlage“ erwartet euch in „Eliminierung am Wächter-Durchbruch“ eine laut Hersteller „extreme Herausforderung“, die mit der Anzahl der Spieler in der Gruppe skaliert, aber darauf ausgelegt ist, eine komplette Gruppe mit vier Kammer-Jägern an ihre Grenzen zu bringen.

Außerdem gab Gearbox Software bekannt, dass der offizielle Twitter-Kanal aus Respekt vor dem, „was gerade in der Welt vor sich geht“, abgeschaltet wurde. Eine Ausnahme bildet der Tweet, mit dem die Update-Verschiebung angekündigt wurde.

Und das war noch nicht alles: Obendrauf packt der Publisher 2K Games eine Million US-Dollar, die dabei helfen sollen, gegen Rassismus vorzugehen. Die jüngsten Statements könnt ihr euch in den unten eingebundenen Tweets anschauen.

2020 ist ein recht chaotisches Jahr. Seit Monaten hat das Coronavirus zahlreiche Branchen im Griff, darunter die Gaming-Industrie. Und vor einigen Tagen sorgte der Tod von George Floyd für eine zunehmende „Black Lives Matter“-Bewegung, die von Publishern und Entwicklern unterstützt wird. Mehrere Events und Erweiterungen wurden in den vergangenen Tagen abgesagt, darunter das große PS5-Enthüllungs-Event von Sony.

