Fortnite: Epic Games verschiebt die neue Season und das „Das Gerät“-Event

In den vergangenen Tagen reagierten mehrere Entwickler und Publisher mit entsprechenden Statements oder Verschiebungen auf die aktuelle Entwicklung in den USA.

Wie die Verantwortlichen von Epic Games bekannt gaben, entschloss sich das Studio dazu, auf die derzeitigen Umstände zu reagieren und sich der „Black Lives Matter“-Bewegung anzuschließen. Daraus resultiert zum einen, dass sich der Start der neuesten Season von „Fortnite“ auf einen späteren Termin verschiebt. Selbiges gilt für das vor ein paar Tagen angekündigte Event „Der Gerät“.

Epic Games nennt die neuen Termine

Während das „Das Gerät“-Event nun für einen Start am 15. Juni 2020 vorgesehen ist, wird Kapitel 2: Saison 3 am 17. Juni 2020 an den Start gebracht. Weiter heißt es seitens Epic Games, dass die derzeitige Entwicklung uns allen vor Augen führen sollte, welche Ungerechtigkeit in der Gesellschaft herrscht. Dies „mache sich vom Verwehren einfacher Grundrechte bis hin zu subtilem oder sogar ganz offenem Rassismus gegen People of Color bemerkbar“.

Epic Games weiter: „Wir glauben fest an Gleichberechtigung und andere Formen der Gerechtigkeit, an Vielfalt und Inklusion. Wir glauben auch daran, dass diese Grundwerte über der Politik stehen. Das Team möchte Saison 3 unbedingt veröffentlichten. Allerdings halten wir es für angebracht, unseren Mitarbeitern eine Auszeit zu geben, in der sie sich um sich selbst, ihre Familien und ihr soziales Umfeld kümmern können.“

