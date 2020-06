Japan-Charts: Animal Crossing unangefochten, The Legend of Heroes auf Platz 4

Die Japan-Charts von Famitsu offenbar vier Neueinsteiger in den Top-Ten-Verkaufscharts. Das frische PS4-Spiel "Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle" erreichte Platz 8.

Die Redakteure vom japanischen Spielemagazin Famitsu haben ihre geschätzten Verkaufszahlen für die vergangene Woche enthüllt. Mit der Übersicht erfahren wir, welche Spiele und welche Konsolen in der letzten Woche im japanischen Handel die meisten Käufer gefunden haben. Betrachtet wird der Zeitraum vom 25. bis 31. Mai 2020.

Der Switch-Titel „Xenoblade Chronicles: Definitive Edition“ war der bestverkaufte Neueinsteiger der Woche. Die Remaster-Fassung des Open-World-Rollenspiels fand 90.789 Käufer und kommt damit auf Platz 2. Die PS4-Version von „The Legend of Heroes: Ao no Kiseki“ ist die zweitbeste Neuveröffentlichung in den Top-Ten-Charts auf Platz 4.

Mit „Uta no Prince-sama: Amazing Aria & Sweet Serenade LOVE“ haben wir auf Platz 7 einen weiteren neuen Titel. Und auch auf Platz 8 ist mit der PS4-Version von „Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle“ eine Neuveröffentlichung zu finden.

Auf der Hardware-Seite steht die Switch-Familie mit 107.593 Verkäufen deutlich vor der PS4-Familie mit nur 5.867 Verkäufen. Die Ranglisten verraten die weiteren Einzelheiten.

Japan-Charts: Software- und Hardware-Verkäufe

Software Verkäufe (gefolgt von Gesamtverkäufen)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 102,749 (4,685,419) [NSW] Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (Nintendo, 05/29/20) – 90,789 (Neu) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 39,518 (956,559) [PS4] The Legend of Heroes: Ao no Kiseki (Falcom, 05/28/20) – 12,407 (Neu) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,415 (2,965,844) [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version inkl.) (Nintendo, 07/21/17) – 10,041 (3,437,424) [NSW] Uta no Prince-sama: Amazing Aria & Sweet Serenade LOVE for Nintendo Switch (Broccoli, 05/28/20) – 9,216 (Neu) [PS4] Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle (Sega, 05/28/20) – 7,397 (Neu) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 7,262 (3,711,072) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version inkl.) (Microsoft, 06/21/18) – 6,714 (1,399,850)

Hardware Verkäufe (gefolgt von Gesamtverkäufen)

Switch – 73,117 (11,488,030) Switch Lite – 34,476 (2,266,677) PlayStation 4 – 3,264 (7,592,656) PlayStation 4 Pro – 2,603 (1,540,180) New 2DS LL (inkl. 2DS) – 1,109 (1,717,312) Xbox One X – 174 (20,418) New 3DS LL – 48 (5,887,618) Xbox One S – 11 (93,300)

