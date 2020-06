Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: Remaster im Xbox Store aufgetaucht – Release im August?

Wie sich dem Xbox Store entnehmen lässt, wird zur Zeit an der Rollenspiel-Neuauflage "Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning" gearbeitet. Der Release soll offenbar im August erfolgen.

"Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning" erscheint offenbar im August.

Nachdem sich der Publisher THQ Nordic die Markenrechte an „Kingdoms of Amalur: Reckoning“ sicherte, machten schnell Gerüchte um eine mögliche Remastered-Version des Rollenspiels die Runde.

Wie sich einem entsprechenden Produkteintrag im Xbox Store entnehmen lässt, befindet sich die Neuauflage in der Tat in Arbeit – unter dem Namen „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“. Als Publisher wird wenig überraschend THQ Nordic fungieren, während die Entwicklung von Kaiko übernommen wird. Als Releasetermin wird der 11. August 2020 genannt.

Entdeckt die Geheimnisse von Amalur

„Kingdoms of Amalur: Reckoning“ entstand seinerzeit unter der Leitung von Autor R.A. Salvatore, des „Spawn“-Schöpfers Todd McFarlane sowie des Lead Designers von „The Elder Scrolls IV: Oblivion“, Ken Rolston. Das Fantasy-Rollenspiel verfrachtet die Spieler in die weitläufige Welt von Amalur, in der zahlreiche Geheimnisse darauf warten, vom Spieler gelüftet zu werden. Mit dem Schicksal-System haben die Spieler die Möglichkeit, den Charakter auf ihren Spielstil zuzuschneiden.

„Entdecken Sie die Geheimnisse von Amalur, von der pulsierenden Stadt Rathir über die riesige Region Dalentarth bis hin zu den düsteren Verliesen der Halle der Briganten. Retten Sie eine Welt, die von einem bösartigen Krieg zerrissen wurde, und kontrollieren Sie die Schlüssel zur Unsterblichkeit als erster Krieger, der je den Fängen des Todes entronnen ist“, so die Macher weiter.

Neben einer überarbeiteten Fassung des Hauptspiels umfasst „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ alle seinerzeit veröffentlichten DLCs – darunter „Teeth of Naros“ und „Legend of Dead Kel“. Auch wenn eine offizielle Ankündigung noch aussteht, können wir wohl davon ausgehen, dass der PC, die Xbox One sowie die PS4 mit der Remastered-Version des Fantasy-Rollenspiels bedacht werden.

