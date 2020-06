PSN Store Deal: Angebot der Woche freigeschaltet

Das neue Angebot der Woche ist da. Günstiger zu haben ist im PlayStation Store in den kommenden Tagen "ARK: Survival Evolved". Auch die Download-Erweiterungen bekommt ihr zum Sparpreis.

Das Grundspiel schlägt momentan mit 10,99 Euro zu Buche.

Im PlayStation Store wurde ein neuer Deal der Woche freigeschaltet, den ihr einige Tage lang in Anspruch nehmen könnt. Günstiger bekommt ihr bis zum 11. Juni 2020 „ARK: Survival Evolved“. Doch nicht nur das Grundspiel wurde im Preis gesenkt. Auch die Download-Erweiterungen bekommt ihr günstiger.

80 Prozent Rabatt

Seid ihr noch nicht im Besitz von „ARK: Survival Evolved“, dann könnt ihr im PlayStation Store momentan für 10,99 Euro zuschlagen. Jenseits der Aktion werden 54,99 Euro fällig. Ihr spart ganze 80 Prozent des sonst üblichen Preises. Nachfolgend lest ihr die Eckdaten zu „ARK: Survival Evolved“:

Veröffentlicht am 29. August 2017

Metascore: 69 (PS4-Version)

User-Score: 4.4

Regulärer Preis: 54,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Wie erwähnt wurden auch die Erweiterungen von „ARK: Survival Evolved“ im Preis gesenkt. Nachfolgend haben wir eine Übersicht für euch:

Falls das neue Angebot der Woche nicht euer Interesse weckt: In der vergangenen Woche wurden die sogenannten PS Plus Double Discounts freigeschaltet. Auch stehen die PS Plus-Spiele für Juni zum Gratis-Download bereit. Hinzu kam in dieser Woche ein neuer Sale mit mehr als 100 PS4-Angeboten, darunter Spiele wie „Spider-Man“, „Sekiro“, „Death Stranding“, „Predator Hunting Grounds“ und mehr.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

