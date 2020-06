SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Videos stellen die deutsche Synchro und Multiplayer vor

In einem weiteren Trailer zu "SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ bekommt ihr nicht nur optisch etwas geboten. Auch die deutsche Sprachausgabe könnt ihr euch anhören.

Das Abenteuer von SpongeBob startet im Juni.

THQ Nordic und die Purple Lamp Studios haben weiteres Videomaterial zum kommenden „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ veröffentlicht. Nach dem Start des Clips bekommt ihr nicht nur die kultigen Charaktere zu Gesicht. Auch hört ihr, was die deutsche Vertonung zu bieten hat. Anschauen und -hören könnt ihr euch den neuen Trailer zu „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ am Ende dieser Meldung.

In „SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated“ erlebt ihr die Charaktere SpongeBob, Patrick sowie Sandy und steht mit ihnen vor der Aufgabe, dem bösen Plankton zu zeigen, dass Verbrechen kein lohnenswertes Geschäft sind. Bikini Bottom muss zugleich vor Planktons verrückter Roboterhorde gerettet werden.

Vorbestellungen möglich

„SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ kann seit einer Weile vorbestellt werden. Die Basisversion des Spiels schlägt mit 29,99 Euro zu Buche:

Alternativ könnt ihr die 149,99 Euro teure Shiny Edition und die 299,99 Euro teure F.U.N. Edition ordern. Die zuletzt genannte Fassung umfasst unter anderem je eine Figur von SpongeBob, Patrick und Sandy, einen Satz Tiki-Schlüsselanhänger, Wandstickers, 6 Lithografien und Tennissocken.

Bis zum Release müsst ihr nicht mehr lange warten: „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ wird am 23. Juni 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch auf den Markt kommen. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer mit der deutschen Vertonung anschauen und natürlich auch anhören.

Multiplayer-Trailer

Update: Wir haben diese Meldung um einen weiteren Trailer ergänzt. Er widmet sich dem Multiplayer-Modus. Gezeigt wird der neue Horde-Modus, der zwei Spieler im Koop (lokal und online) antreten lässt.

