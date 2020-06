Destiny 2: Heute Abend Live-Event im Fortnite-Stil

Am heutigen Abend erwartet euch in "Destiny 2" offenbar eine Art Live-Event. Viele Details wurden dazu nicht enthüllt. Aber euch wird nahegelegt, dabei zu sein.

Stattet "Destiny 2" heute Abend einen Besuch ab.

Im Zuge der laufenden Saison von „Destiny 2“ konnten die Spieler die „Seraph Tower“-Events abschließen. Das führte dazu, dass Rasputin aktiviert wird. Es ist ein leistungsstarker Computer, der einst für die Verteidigung des Sonnensystems verantwortlich war und sie kontrollierte.

Der Plan liegt darin, dass Rasputin mit seinen Waffen „The Almighty“ abschießt. Es ist ein riesiges Raumschiff, das derzeit auf einem Kollisionskurs in Richtung Last City rast. Nach Monaten der Vorbereitung ist somit die Zeit gekommen, dem Allmächtigen entgegenzutreten. Das passiert offenbar am heutigen Samstag, den 6. Juni 2020 um 19 Uhr.

Ihr solltet es nicht verpassen

Entsprechend twitterte Bungie, dass Rasputin dieses Wochenende endlich mit dem Allmächtigen zu tun haben wird – also nur wenige Tage vor dem Start der 11. Staffel am 9. Juni 2020. Der offizielle Tweet enthält jedoch nur wenige Details. Es wird nicht verraten, was am Samstag passieren wird oder was die Spieler erwarten sollten.

Allerdings betonte der Creative-Lead Lars Bakken auf Twitter, dass ihr das Ganze nicht verpassen und zu dieser Zeit unbedingt im Turm sein solltet.

You will want to be in the Tower at daily reset (10am Pacific Time). Not sure what time zone you’re in, so plan accordingly. — Lars Bakken #BlackLivesMatter (@lars_bakken) June 5, 2020

Das Ziel-Schiff ist im Wesentlichen eine große Waffe, mit der die Kabalen Sterne zerstören. Wenn sie ein Sternensystem nicht erobern können, zerstören sie es. In der Story-Kampagne konnten die Spieler „The Almighty“ deaktivieren, aber seitdem steckt es im Orbit fest.

Letztendlich hört sich alles danach an, als würde am Reset-Samstag in „Destiny 2“ ein Live-Event im „Fortnite“-Stil stattfinden. Darauf deutet zumindest der Hinweis hin, dass ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel sein solltet.

Falls ihr es verpasst habt: Die Macher gaben erst kürzlich bekannt, dass „Destiny 2“ für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PS5 umgesetzt wird. Unsere Meldung dazu findet ihr hier.

