Star Wars Project Maverick: Offizielle Enthüllung offenbar in Kürze (Update)

"Star Wars: Project Maverick" wird offenbar in Kürze vorgestellt.

Vor wenigen Wochen tauchten erstmals Hinweise auf einen neuen „Star Wars“-Titel auf, der sich unter dem Codenamen „Project Maverick“ in Entwicklung befinden soll.

Während Electronic Arts beziehungsweise die Entwickler von EA Motive zu den aktuellen Gerüchten weiter schweigen, scheinen sich aktuell die Anzeichen zu verdichten, dass „Star Wars: Project Maverick“ bereits in wenigen Tagen offiziell angekündigt wird. Dies berichten zumindest mehrere Insider, die als verlässliche Quellen gelten.

So bekam das Entwicklerstudio EA Motive, das laut den Gerüchten an „Star Wars: Project Maverick“ arbeitet, kürzlich einen Twitter-Account spendiert, über den sich die Entwickler auch prompt zu Wort meldeten. Untermauert werden die Gerüchte um die Enthüllung des Titels in wenigen Tagen vom Gaming-Journalist Jeff Grubb, der genau wie der „Star Wars“-Insider Jordan Maison von einer baldigen Präsentation von „Star Wars: Project Maverick“ spricht.

Auch Bloombergs Jason Schreier geht von einer baldigen Enthüllung aus. Als möglicher Termin wurde der 2. Juni 2020 ins Gespräch gebracht. Von offizieller Seite wurden die derzeitigen Gerüchte um die baldige Vorstellung von „Star Wars: Project Maverick“ bisher nicht kommentiert.

Bisher unbestätigten Gerüchten zufolge soll es sich bei „Star Wars: Project Maverick“ um ein kleineres „Star Wars“-Projekt handelt, der unter anderem eine bislang nicht näher konkretisierte Multiplayer-Komponente umfasst.

We’re here!👋The Motive family is excited to be joining on social platforms to share on who we are, and the work we do. Really, we couldn’t imagine a better time to start connecting with everyone online. Let’s go. #ourmotive pic.twitter.com/jvT04zmTG3

— Motive Montreal (@motivemtl) May 28, 2020