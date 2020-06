Skater XL: Release verschoben – Neuer Termin enthüllt

"Skater XL" verspätet sich.

Die Easy Day Studios haben mitgeteilt, dass „Skater XL“ verschoben werden musste. Der Titel wird nicht wie bisher geplant am 7. Juli 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen, sondern erst am 28. Juli 2020. Der neue Termin gilt für die Download- und Retail-Versionen, nicht aber für die Switch-Fassung. Für diese Plattformen soll der Termin in den kommenden Wochen festgelegt werden.

Präsentationen in den kommenden Wochen

In einer Stellungnahme zur Verschiebung heißt es: „Trotz unserer Bemühungen und zum Teil aufgrund von Dingen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, werden wir den physischen und digitalen Start von Skater XL 1.0 auf PlayStation 4, Xbox One und PC auf den 28. Juli verschieben. In den kommenden Wochen werden wir außerdem einen neuen Termin für die Nintendo Switch-Version ankündigen. Wir bedanken uns für die Geduld aller, während wir an der Fertigstellung des Spiels arbeiten.“

Und weiter: „Keine Sorge – bis zum 28. Juli werden wir mehr Inhalte und Funktionen präsentieren, die ab dem Launch von 1.0 verfügbar sein werden. Wir werden weiterhin die Inhalte und Funktionen verbessern und Skater XL zu dem Spiel machen, das ihr alle von Anfang an verdient habt.“

In „Skater XL“ könnt ihr genretypisch Tricks meistern, kombinieren und stylen, während ihr durch Downtown LA und andere berühmte Orte in Kalifornien düst. Den Angaben des Herstellers zufolge seid ihr in der Lage, in die digitale Skate-Subkultur mit mehr als 60 echten Skate-Spots einzutauchen, die „Block für Block mit Plätzen, Schulen, Pools, Gebäuden und Parkplätzen“ verbunden sind.

Außerdem erhaltet ihr einen Zugriff auf verschiedene Kleidungsstile, darunter Sweatshirts mit Rundhalsausschnitt, Langarm-Button-Ups, Shorts, Jeanshosen, neue Hutstile und Schuhmodelle. Und selbstverständlich könnt ihr eure Skateboard-Setups anpassen, wofür euch unter anderem Decks, Räder und Griptapes zur Verfügung stehen. Und auch eure Skater dürfen modifiziert werden, einschließlich Geschlecht, Hautton und Frisur.

