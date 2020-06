Hogwarts A Dark Legacy: Angebliches Leak zum Harry Potter-Rollenspiel aufgetaucht

Screenshot aus dem PS4-Spiel "Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2".

Seit einiger Zeit kursiert das hartnäckige Gerücht, dass sich bei Warner Bros Interactive Entertainment ein umfangreiches „Harry Potter“-Rollenspiel in Entwicklung befindet. Untermauert wurde das Gerücht von passenden Videoszenen, die schnell von Warner Bros. aus dem Netz verbannt wurden.

Mit einem aktuellen Leak scheinen auf Reddit (via dualshockers) neue Details aufzutauchen. Es handelt sich allerdings um ein recht detailliertes Leak aus unbestätigter Quelle. Auch wenn an dieser Stelle alle Alarmglocken läuten, so werfen wir mit entsprechender Vorsicht einen Blick auf die neuen Informationen.

Leak zu Harry Potter-Rollenspiel

Der Leaker ist laut seinen Angaben in einer Abteilung oder einem Unternehmen beschäftigt, welches Marketingmaterial für das Spiel mit dem Titel „Hogwarts: A Dark Legacy“ anfertigt. Angeblich sollte da Spiel im Rahmen der E3 2020 angekündigt werden. Die Messe wurde jedoch aufgrund der Corona-Krise abgesagt. Darüber hinaus weiß der Leaker weitere Details zu berichten.

So sollen die Spieler mit einem selbsterstellten Charakter auf die Zauberschule Hogwarts kommen. Im Rahmen der Charaktererstellung können sie selbst entscheiden, ob es sich um einen Muggle, ein Reinblut oder ein Halbblut handelt. Auch das Geschlecht und weitere Eigenschaften sind anpassbar. Der Charakter soll als Fünftklässler von einer anderen Zauberschule nach Hogwarts kommen.

Auch die vier Häuser Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin und Ravenclaw sollen im Spiel vertreten sein und jeweils eigene Questlinien bereithalten. Wie man es von einem Rollenspiel erwarten würde, sollen die Fähigkeiten des Charakters mit einem Skilltree weiterentwickelt werden können. Im Kampf soll es vor allem auf das passende Timing ankommen.

Laut dem Leaker soll die Handlung von „Hogwarts: A Dark Legacy“ weit nach den bekannten Geschehnissen um Harry Potter angesiedelt sein. Auch Harry Potters Kinder sollen Hogwarts bereits verlassen haben, heißt es. Als Hauptantagonist soll ein früherer Todesser mit seinen Untergebenen dienen. Es sollen auch diverse bekannte Charaktere im Spiel auftauchen.

Vier Game-Hubs und Nemesis-System

Zur Umsetzung heißt es weiter, dass der Titel vier große Spielbereiche beinhalten soll. Dazu gehören Hogwarts, Hogsmead, das Zaubereiministerium und einen weiteren Bereich, über den noch nichts verraten wurde. Eine Form des Nemesis-Systems soll wie in „Shadow of Mordor“ für Abwechslung sorgen. So sollen Gegner geschlagen, getötet oder in Verbündete verwandelt werden können. Aufgrund des düsteren Themas soll sich das Spiel eher an Erwachsene oder möglicherweise auch älter Jugendliche richten.

Neben Action sollen auch Romanzen geboten werden. Zum Ende des Spiels soll es sogar möglich sein, die große Liebe zu heiraten. Darüber hinaus können die Fans angeblich auch Quidditch und ein integriertes Kartenspiel erwarten.

Wie zuvor bereits erwähnt, handelt es sich um unbestätigte Gerüchte, die mit besonderer Vorsicht zu genießen sind. Sollte etwas Wahres daran sein, dann sind offizielle Details wohl in den kommenden Wochen zu erwarten.

